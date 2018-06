Lublin drugi podczas finału pływackiej ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego

Najlepszy w rywalizacji pływackich SMS okazał się Oświęcim. Po pierwszej rundzie to właśnie ta ekipa prowadziła wyprzedzając Lublin o ponad 100 punktów. Mimo to gospodarze się nie poddawali i próbowali jeszcze gonić rywali. Walka do końca była wyrównana. Ostatecznie Oświęcim zgromadził na swoim koncie 4268 punktów, a podopieczni trenera Piotra Kasperka 3985. Na najniższym stopniu podium uplasował się Szczecin – 3732. W sumie do rywalizacji przystąpiło 17 szkół.

Jeżeli chodzi o ranking medalowy, to lublinianie wywalczyli 19 krążków, w tym osiem złotych. Do tego dorobku dołożyli jeszcze siedem srebrnych medali i cztery brązowe. Drugi w tym przypadku był SMS Bielany Warszawa (17 razy na podium, w tym siedem razy na najwyższym stopniu) oraz Szczecin (także 17 krążków, w tym siedem złotych).

Złote medale dla gospodarzy wywalczyli: Wiktoria Samuła (50 m stylem grzbietowym i 100 m żabką), Julia Adamczyk (400 m stylem dowolnym, 200 m stylem zmiennym oraz 800 m stylem dowolnym), Weronika Żmuda (200 m żabką), Krzysztof Oller (200 m delfinem) i sztafeta kobiet 4 x 100 m stylem zmiennym w składzie: Karolina Smyłek, Wiktoria Czarnecka, Żmuda i Adamczyk. Trzeba jeszcze dodać, że bardzo blisko pierwszego miejsca była także sztafeta pań 4 x 200 m stylem dowolnym. Tym razem obok Adamczyk i Samuły wystąpiły jeszcze: Kamila Andrzejewska i Ewa Osiniak. Lublinianki przegrały walkę z Oświęcimiem o 0,01 sekundy. Świetne zawody ma za sobą zwłaszcza Adamczyk. Trzy złote medale indywidualnie, jeden w sztafecie, a na dodatek tytuły najlepszej zawodniczki w stylu: dowolnym (dystans) i zmiennym.

– Jestem przyzwyczajony do tego, że w Lublinie wszystko zawsze przebiega tak, jak powinno. Trenerzy i zawodnicy wyglądają na zadowolonych z przebiegu zawodów, a to świadczy, że wszystko poszło bardzo dobrze. Lublin już na dobre zagościł na pływackiej mapie Polski. Mamy tylko 16 obiektów 50-metrowych w kraju, w tym Aqua Lublin, któremu chętnie powierzamy organizację ważnych imprez – wyjaśnia prezes Polskiego Związku Pływackiego Paweł Słomiński cytowany przez portal azsumcs.pl.

Zadowolony z postawy swoich zawodników był także trener Piotr Kasperek. – Drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej na pewno nas bardzo cieszy. Tym bardziej, że jest to dopiero trzeci rok funkcjonowania SMS w Lublinie. Uczestnicy są zadowoleni z organizacji, z obiektu, a także z miasta, które szczególnie w tym okresie roku jest bardzo ciekawe – ocenia szkoleniowiec SMS Lublin. Piotr Kasperek.