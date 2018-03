Zuzanna Chwadeczko błyszczy w Stanach

Złoto wywalczyła w rywalizacji na 100 jardów. Z wynikiem 49.36 sekundy okazała się najlepsza! Natomiast w wyścigu na dystansie 200 jardów stylem zmiennym lublinianka ustanowiła najlepszy czas w historii polskiego pływania na jardach!

Wynik, jaki uzyskała w finałowym wyścigu Polka (1:58.19), starczył do zajęcia drugiego miejsca. Tytuł wicemistrzyni ligi jest bez wątpienia imponującym osiągnięciem zawodniczki z Lubelszczyzny. Przez długi czas można było mieć nawet nadzieję, że Chwadeczko dopłynie do mety jako pierwsza. Od samego początku rywalizacji przewodziła stawce. Po bardzo dobrych występach kolejno w stylach: motylkowym, grzbietowym i klasycznym jej przewaga na drugą Bailee Nunn wynosiła 0.4 sekundy. Na ostatnich 50 jardach obrończyni tytułu zdołała jednak odrobić stratę i finiszować jako pierwsza (1:57.55). Tuż za jej plecami zmagania zakończyła Polka. Rezultat Chwadeczko (1:58.19) jest nowym najlepszym wynikiem w historii polskiego pływania na jardach. Poprzedni należący do Klaudii Naziębło poprawiła o 0.22 sekundy.

Kolejny tytuł wicemistrzowski, reprezentująca Drury University Chwadeczko dołożyła w starcie drużynowym 4 x 50 jardów stylem zmiennym. Polka wystąpiła na pierwszej zmianie. Popłynęła klasykiem. Z czasem 27.03 sekundy okazała się najlepsza. Ekipa Drury ostatecznie uplasowała się na drugim miejscu. Przegrała z zawodniczkami Queens University o zaledwie 0.03 sekundy. Wynik jaki uzyskało Drury (1:38.68) jest nowym rekordem uczelni.

Chwadeczko przebrnęła też eliminacje na 100 jardów stylem motylkowym. Po raz pierwszy w karierze złamała barierę 54 sekund. Z czasem 53.92 awansowała do finału z piątego miejsca. W nim rezultat 53.50 starczył na zajęcie czwartej lokaty.