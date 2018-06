Dziewięć medali dla lubelskiego podczas MMP w podnoszeniu ciężarów

Tym razem zdecydowanie lepiej spisały się kobiety. Mistrzynią kraju zostały Agnieszka Kuczmaszewska z Agrosu Zamość w kategorii 53 kg. Sztangistka osiągnęła w dwuboju 150 kg. W rwaniu triumfatorka udanie zaliczyła wszystkie próby, zaczynając od 65 kg, poprzez 68, a kończąc na sztandze ważącej 70 kg. W podrzucie zamościanka rozpoczęła rywalizację od ciężaru 77 kg. W drugiej próbie udanie przebrnęła 80 kg. W trzecim podejściu zmierzyła się z 83 kg. Niestety, nie zaliczyła go, ale i tak w końcowym rozrachunku pokonała rywalki. Nad wicemistrzynią Polski Agnieszką Baczewską z Talentu Wrocław miała 6 kg przewagi.

Młodzieżowymi wicemistrzyniami kraju zostały Elżbieta Bielak ze Znicza Biłgoraj w wadze 58 kg i Zuzanna Majewska z Wisły Puławy w kategorii +75 kg. Pierwsza wyrwała 69 kg i podrzuciła 80 kg, już w pierwszej próbie. Dwie kolejne na 84 i 85 kg zakończyły się niepowodzeniem. Mistrzynią z rezultatem 170 kg w dwuboju została Agata Rok z Feniksa Siedlce. Z kolei puławianka wyrwała 85 kg w drugim podejściu i podrzuciła 112 kg w trzeciej próbie. Tym samym w dwuboju może pochwalić się wynikiem 197 kg.

Na najniższym stopniu podium stanęły: Patrycja Kłos z GCK Kobylany w kategorii 48 kg, Marlena Polakowska z POM-Iskra Piotrowice (53 kg), Ewelina Czop z Agrosu Zamość (63 kg), Weronika Zielińska z AZS AWF Biała Podlaska (75 kg) oraz Diana Flak z Unii Hrubieszów (+75 kg).

Honor męskich ciężarów uratował Patryk Czerwonogrodzki z Orląt Łuków. Podopieczny trenera Robert Dołęgi startujący w wadze do 62 kg wprawdzie nie obronił wywalczonego przed rokiem w Zamościu złotego medalu, ale jako jedyny z mężczyzn z regionu stanął na podium zawodów w Ciechanowie. – Obecny wynik jest słabszy niż przed rokiem, kiedy wyrwał 100 kg i podrzucił 121 kg. Tym razem zrobił 93 na 120 kg, co dało mu 213 kg. Patryk ostatnio mniej trenował. Prywatnie, ukończył szkołę średnią, podjął pracę i wszystko wskazuje na to, że będzie kończył sportową karierę – tłumaczy trener Dołęga.

W klasyfikacji województw Lubelskie zajęło drugą lokatę, za woj. mazowieckim (310 pkt). Dorobek naszego województwa to 241 pkt.

Wyniki przedstawicieli woj. lubelskiego podczas młodzieżowych mistrzostw Polski w Ciechanowie:

Kobiety: kat. 48 kg: 3. Patrycja Kłos (GCK Kobylany) – 111 kg w dwuboju (47 kg w rwaniu + 64 kg w podrzucie), 176,2 pkt według Sinclair’a * kat. 53 kg: 1. Agnieszka Kuczmaszewska (Agros Zamość) – 150 kg (70 + 80), 224,9 pkt * 3. Marlena Polakowska (POM Iskra Piotrowice) – 139 kg (66 + 73), 209,3 * kat. 58 kg: 2. Elżbieta Bielak (Znicz Biłgoraj) – 149 kg (69 + 80), 206,5 pkt * kat. 63 kg: 3. Ewelina Czop (Agros Zamość) – 141 kg (66 + 75), 188,9 pkt * kat. 75 kg: 3. Weronika Zielińska (AZS AWF Biała Podlaska) – 167 kg (72 + 95), 201,1 pkt * kat. + 75 kg: 2. Zuzanna Majewska (Wisłą Puławy) – 197 kg (85 + 112), 202,6 pkt, 3. Diana Flak (Unia Hrubieszów) – 180 kg (80 + 100), 199,6 pkt

Mężczyźni: kat. 62 kg: 2. Patryk Czerwonogrodzki (Orlęta Łuków) – 213 kg (93 + 120), 307,8 pkt