Budowlani Lublin – Pogoń Awenta Siedlce 13:15. Zabrakło zimnej głowy

Niedzielna boli tym bardziej, że goście byli do ogrania, a co najmniej 10 punktów przyjezdni zdobyli po błędach Budowlanych. – Dwa razy Pogoń wykorzystała nasze gapiostwo i położyła punkty – ubolewa lubelski szkoleniowiec Stanisław Więciorek.

W pierwszej odsłonie warunki dyktowali miejscowi wspierani przez swoich kibiców. – Co z tego, skoro przeważamy, mamy nawet cztery sytuacje stuprocentowe, a nie potrafimy ich wykorzystać. Już po pierwszej połowie spokojnie powinniśmy wyrywać i to bardzo wysoko – mówi opiekun Budowlanych.

Tak jednak się nie stało. Po 40 minutach z korzystnego rozstrzygnięcia cieszyli się goście, którzy przyjechali do Lublina bronić fotela lidera. Po pierwszej połowie wygrywała Pogoń 15:6.

Po zmianie stron Budowlani zmniejszyli straty za sprawą przyłożenia i podwyższenia Jakuba Bobruka. – Szkoda, że przy wyniku 13:15, około 60 minuty Piotrek Skałecki trafił z połowy boiska z rzutu karnego w poprzeczkę. Wtedy to my wyszlibyśmy na prowadzenie. Zabrakło nam zimnej głowy, aby pokonać Pogoń. To zwycięstwo było w naszym zasięgu – przekonuje Więciorek.

Budowlani Lublin – Pogoń Awenta Siedlce 13:15 (6:15)

Budowlani: Novikow, Rudziński (55 Majcher), Kelberashwili, Król, Jasiński (74 Niedziółka), Zduńczyk, Musur, Wiśniewski, Bobruk, Adezhynyk, Skałecki, Kamiński (30 Psuj), Szrejber, Grabowski, Kułyk.

Punkty dla Budowlanych: Jakub Bobruk 7, Piotr Skałecki 6.

Punkty dla Pogoni: Daniel Trybus 5, Daniel Gdula 5, Przemysław Rajewski 3, Sergo Kvernadze 2.

Żółte kartki (wykluczenia czasowe): Michał Majcher, Maciej Grabowski, Artem Kułyk (wszyscy Budowlani)* Wojciech Twarowski (Pogoń).

Wyniki pozostałych spotkań: Grupa A: Orkan Sochaczew – Budowlani Łódź 24:26 (5:19) * Lechia Gdańsk – Master Pharm Budowlani SA Łódź 3:29 (3:22) * pauzowała Arka Gdynia * Grupa B: RzKS Juvenia Kraków – Ogniwo Sopot 5:38 (5:12) * pauzowała Skra Warszawa.