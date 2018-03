Budowlani Lublin rozpoczynają nowy sezon

Droga do podium MP została wydłużona. Ekstraliga została bowiem powiększona z 8 do 10 drużyn i jednocześnie podzielona na dwie grupy. Lublinianie trafili do grupy B, w której będą mieli za rywali Ogniwo Sopot, Pogoń Siedlce, Skrę Warszawa i Juvenię. W grupie A zagrają: Budowlani Łódź SA, KS Budowlani Łódź, Orkan Sochaczew, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk. W pierwszej części rozgrywek zespoły rozegrają dwie rundy systemem mecz i rewanż. Po jej zakończeniu po trzy najlepsze drużyny stworzą tzw. grupę mistrzowską, do której awansują z zachowaniem dorobku punktowego z ekipami, które wywalczyły awans.

W drugiej fazie zespoły również rozegrają mecz i rewanż, ale tylko z tymi z grupy przeciwnej. Trzecią rundą będą już półfinały, które utworzą ekipy z miejsc 1-4. Pierwszy zespół zmierzy się z czwartym, a drugi z trzecim. W obu przypadkach będzie tylko jeden mecz. Zwycięzcy awansują do finału, przegrani zagrają o brązowy medal. Z kolei ekipy z lokat 5-6 powalczą o wyższe miejsce w tej parze.

Natomiast drużyny z miejsc 4 i 5 w każdej z grup po pierwszej rundzie utworzą grupę spadkową. Tutaj również odbędą się mecze i rewanże, ale tylko z zespołami grupy przeciwnej. Drużyna, która na koniec zajmie 10 pozycję będzie walczyć o pozostanie w ekstralidze. Jej przeciwnikiem będzie najlepszy zespół z I ligi. Wygrany, w nowym sezonie zagra w najwyższej lidze w Polsce, przegrany trafi do I ligi.

Budowlani mają bardzo ambitny cel końcowy. – Najpierw chcemy zająć miejsce w pierwszej trójce w naszej grupie i wywalczyć awans do grupy mistrzowskiej. I to jest zadanie minimum. Następnie przymierzymy się do walki o zajęcie pozycji w pierwszej czwórce grupy mistrzowskiej otwierającej drzwi do strefy medalowej – zapowiada prezes Budowlanych Lublin Jacek Zalejarz. – Nowy system rozgrywek sprawia, że nie będzie meczów o nic. Wszystkie spotkania będą ważne. Wyłonienie mistrza Polski powinno być bardziej sprawiedliwe.

W walce o medal trenerowi Budowlanych Stanisławowi Więciorkowi z pewnością powinien pomóc lublinianin Andrzej Kozak, który w minionym sezonie zdobył brązowy medal z Pogonią Siedlce. Popularny Kozi będzie odpowiadał za formację ataku.

KADRA BUDOWLANYCH LUBLIN NA RUNDĘ ZASADNICZĄ SEZONU 2018

I linia młyna: Michał Majcher (urodzony w 1988 roku), Robizon Kelberashvili (96), Konrad Zając (83), Aleksandr Khomenko (90), Oleksii Novikow (98). II linia młyna: Bartłomiej Jasiński (81), Wojciech Król (88), Tomasz Zduńczuk (91), Bartłomiej Daszczyk (99), Kacper Wiśniewski (99). III linia młyna: Piotr Wiśniewski (95), Oskar Rudziński (99), Michał Musur (99), Dawid Polak (99). Łącznik młyna: Jakub Bobruk (94), Damian Mazuś (99). Łącznik ataku: Maciej Borówka (99). Środkowy ataku: Wojciech Brzezicki (98), Piotr Skałecki (91), Rafał Szrejber (91), Vladyslav Adazhynyk (97), Psuj Piotr (87). Skrzydłowy ataku: Piotr Więckowski (98), Stanisław Kasprzak (99), Konrad Posłajko (99), Jakub Kamiński (99), Łukasz Mańko-Musiał (99). Obrońca: Maciej Grabowski (97), Artem Kułyk (92).

Przybyli: Michał Węzka (Pogoń Siedlce, leczy kontuzję), trener Andrzej Kozak (Pogoń Siedlce).

Ubyli: Arkadiusz Dankiewicz, Michał Świderski, Artur Białota, Damian Urban (leczą kontuzje), Jakub Maciejewski (do juniorów), Patryk Ćwieka (sprawy zawodowe), Aleksandr Łomakin (powrót na Ukrainę), Anton Shashero (Ogniwo Sopot), Bartosz Kozłowski (nie wznowił treningów).

Trenerzy: Stanisław Więciorek (I trener), Andrzej Kozak (trener odpowiedzialny za atak).