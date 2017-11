Budowlani Lublin walczyli z Buldogami jak lwy

Stać nas na nawiązanie walki z Arką. Jedziemy powalczyć o piąte miejsce na koniec sezonu – zapowiadał szkoleniowiec Budowlanych Lublin Stanisław Więciorek. Jego podopieczni stanęli na wysokości zadania i stoczyli zacięty bój z popularnymi Buldogami. Pierwsza odsłona należała do lublinian, którzy zakończyli ją prowadzeniem 10:5.

Po zmianie stron do głosu zaczęli dochodzić gospodarze. Arka zniwelowała straty, a następnie objęła prowadzenie. Miejscowi byli bardzo blisko zwycięstwa w regulaminowym czasie. Lublinianie jednak walczyli do końca, co się opłaciło. Na dwie minuty przed końcem goście doprowadzili do remisu 22:22 (przyłożenie Piotra Wiśniewskiego i podwyższenie Artema Kułyka).

Konieczna była dogrywka, dwa razy po 10 minut, ale ona nie dała rozstrzygnięcia. Trzeba było rozegrać serię rzutów karnych. W nich lepsi okazali się gdynianie zwyciężając 2:1, w czterech seriach. Z karnych między słupy trafili Szymon Sirocki i Wiktor Zaradzki dla Arki oraz Piotr Skałecki dla Budowlanych. – Mecz w ogóle nie powinien się odbyć. Lał deszcz, była śnieżyca, temperatura wynosiła zaledwie 2 stopnie, na sztucznym boisku z drenażem stała woda – w takich warunkach przyszło nam walczyć z Arką. To groziło poważnymi kontuzjami. Brawa za walkę dla moich zawodników. Remis w regulaminowym czasie był wynikiem sprawiedliwym. Po raz drugi w mojej karierze zawodniczo-trenerskiej mecz w rugby zakończył się rzutami karnymi – mówi Więciorek.

Arka Gdynia – Budowlani Lublin 2:1 w karnych, 22:22 po dogrywce, 22:22 (5:10)

Budowlani: Novikov (55 Mazuś), Khomenko, Kelberashvili (41 Majcher), Król, K. Wiśniewski, Rudziński, Musur, P. Wiśniewski, Bobruk, Adezhynyk, Skałecki, Kułyk, Kamiński, Borówka, Brzezicki (30 Kasprzak).

Punkty dla Arki: Szymon Sirocki 12, Łukasz Szostek 5, Radosław Rakowski 5.

Punkty dla Budowlanych: Piotr Wiśniewski 10, Jakub Kamiński 5, Oleksandr Khomenko 5, Artem Kułyk 2.

Pozostałe wyniki decydujacych spotkań sezonu 2017:

Finał: Master Pharm Budowlani S.A. Łódź – Ogniwo Sopot 16:3 (5:3) * mecz o 3. miejsce: Pogoń Awenta Siedlce – Lechia Gdańsk 18:3 (6:0) * mecz o 7. miejsce i utrzymanie w ekstralidze: Juvenia Kraków – Budowlani Łódź 24:18 (19:10).

Klasyfikacja końcowa sezonu 2017: 1. Master Pharm Budowlani S.A. Łódź, 2. Ogniwo Sopot, 3. Pogoń Awenta Siedlce, 4. Lechia Gdańsk, 5. Arka Gdynia, 6. Budowlani Lublin, 7. Juvenia Kraków, 8. Budowlani Łódź (spadek do I ligi).

Czterech pojedzie na kadrę

Zawodnicy Budowlanych Lublin: Wojciech Król, Piotr Wiśniewski, Jakub Bobruk i Jakub Kamiński zostali powołani na rozpoczynające się w środę w Gdańsku zgrupowanie reprezentacji narodowej. W sobotę Polacy zagrają w drugiej kolejce Rugby Europe Trophy z Mołdawią.