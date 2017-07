Kadeci Budowlanych Lublin z brązowymi medalami

W decydującym spotkaniu drużyna trenera Piotra Chodunia pokonała gospodarzy Budowlanych 36:0. – Moi zawodnicy rozegrali to spotkanie idealnie pod względem taktycznym, co dla tego wieku nie zawsze jest normą – mówi szkoleniowiec lublinian.

Młodzi lublinianie jechali do Łodzi z zamiarem powalczenia o medale. Najgroźniejszym rywalem na drodze, nawet do złotego krążka, był Orkan Sochaczew. Z tą drużyną Budowlani zeszli z boiska pokonani. – Wiedzieliśmy, że to spotkanie otworzy nam drogę do wielkiego finału. W eliminacjach przegraliśmy dwukrotnie 0:33 i 10:22. W Łodzi ulegliśmy zaledwie 14:19, prowadząc przez cały czas grę. Rywale nas wypunktowali niczym wytrawny bokser – relacjonuje Piotr Choduń.

W mistrzostwach Budowlani zdobyli aż 190 punktów. – Wykonaliśmy 30 przyłożeń i 20 podwyższeń. Zespół zaprezentował dobrą skuteczność. Brązowy medal bardzo nas cieszy, choć droga do finału była bardzo blisko. Już w kolejnych eliminacjach moi zawodnicy będą mieli okazję zrewanżowania się Orkanowi – mówi opiekun lublinian.

Sukces w Łodzi to już drugi medal tego koloru kadetów Budowlanych. Wcześniej młodzi lublinianie zdobyli brąz w MP kadetów w rugby 7, w Krakowie.

Budowlani Łódź – Budowlani Lublin 0:36 (0:19)

Punkty dla Lublina: Dominik Tomaszewski 10, Paweł Siedlecki 6, Karol Sałatka 5, Sylwester Gąska 5, Aleksander Mucha 5, Grzegorz Kędzierski 5.

Budowlani Lublin – BBRC Łódź 67:6 (24:0)

Punkty dla Budowlanych: Dominik Tomaszewski 20, Paweł Siedlecki 17, Przemysław Gilas 10, Sylwester Gąska 5, Paweł Targoński 5, Aleksander Mucha 5, Jan Panasiewicz 5.

Punkty dla BBRC: Damian Topolski 6.

Budowlani Lublin – Orkan Sochaczew 14:19 (0:7)

Punkty dla Budowlanych: Sylwester Gąska 5, Dominik Tomaszewski 5, Paweł Siedlecki 4.

Punkty dla Orkana: Mateusz Sobański 5, Wojciech Kryś 5, Łukasz Rogowski 5, Igor Kocimski 4.

Budowlani Lublin – Arka Gdynia 73:3 (40:0)

Punkty dla Budowlanych: Paweł Siedlecki 23, Krystian Litke 20, Gabriel Brożek 10, Jakub Dec 5, Przemysław Gilas 5, Dominik Tomaszewski 5, Grzegorz Kędzierski 5.

Punkty dla Arki: Dominik Mochyła 3.

Mecze o poszczególne miejsca: o 7 miejsce: Arka Gdynia – Lechia Gdańsk 7:22 (7:10) * o 5 miejsce: BRC Łódź – Legia Warszawa 0:29 (0:22) * o 3 miejsce: Budowlani Łódź – Budowlani Lublin 0:36 (0:19) * finał: Orkan Sochaczew – Juvenia Kraków 7:0 (7:0).

Klasyfikacja końcowa MP kadetów: 1. Orkan Sochaczew, 2. Juvenia Kraków, 3. Budowlani Lublin, 4. Budowlani Łódź, 5. Legia Warszawa, 6. BBRC Łódź, 7. Lechia Gdańsk, 8. Arka Gdynia.

Kadra Budowlanych Lublin – brązowych medalistów MP kadetów:

Karol Sałatka, Łukasz Marzec, Sylwester Gąska, Gabriel Brożek, Paweł Targoński, Jakub Dec, Przemysław Gilas, Dominik Tomaszewski, Aleksander Mucha, Paweł Siedlecki, Stanisław Wojciechowski, Grzegorz Kędzierski, Krystian Litke, Jan Panasiewicz, Jakub Siczek, Aleksander Moczulski, Jakub Hofman, Jakub Durakiewicz, Kamil Lesicki, Damian Harasymiuk, Mikołaj Żyśko, Jakub Woźniak.

Trener: Piotr Choduń. Kierownik drużyny: Rafał Jadach.