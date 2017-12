Oberstdorf odczarowany! Zwycięstwo Stocha, podium Kubackiego

W pierwszym konkursie tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni triumfował Kamil Stoch. Było to historyczne, pierwsze zwycięstwo polskiego zawodnika w inauguracyjnym konkursie tej prestiżowej serii.

Drugie miejsce zajął Niemiec Richard Freitag, a na trzecim uplasował się Dawid Kubacki, dla którego było to pierwsze podium w Pucharze Świata. Bardzo dobrze wypadł również Stefan Hula, który ukończył konkurs na 5. pozycji.

– To są mistrzowie świata, więc cały czas w nich wierzyłem. O Kamila byłem spokojny, a cały czas mówiłem, że pięć minut Kubackiego jest w tym sezonie. I pewnie to się już zaczyna. Znakomity konkurs, nasi chłopcy wytrzymali trudne warunki. To są przyszli złoci medaliści olimpijscy – skomentował Wojciech Fortuna, były skoczek narciarski, mistrz olimpijski z 1972 roku.