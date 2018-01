Poskaczą na mamucie. Próba generalna przed MŚ w lotach

Emocje po Turnieju Czterech Skoczni, gdzie Kamil Stoch wygrał wszystkie cztery konkursy i wyrównał rekord Niemca Svena Hannawalda nie zdążyły jeszcze na dobre opaść, a polscy skoczkowie w nadchodzący weekend będą walczyć na mamuciej skoczni Kulm. Nadchodzące zawody to ostatni konkurs przed mistrzostwami świata w lotach narciarskich

Po ostatnim konkursie w Bischofshofen Kamil Stoch i spółka wrócili do kraju by nieco zregenerować siły po szaleńczym maratonie w TCS. Na wypoczynek nie było zbyt wiele czasu, bo już dziś nasi reprezentanci wezmą udział w kwalifikacjach do kolejnego konkursu Pucharu Świata. Tym razem zawody odbędą się na mamuciej skoczni w Bad Mitterndorf.

Stefan Horngacher zdecydował, że w nadchodzących zawodach wezmą udział: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Tym samym zabrakło miejsca dla siostrzeńca Adama Małysza – Tomasza Pilcha. 17-letni skoczek wrócił do zmagań w Pucharze Kontynentalnym, którego obecnie jest liderem.

Zawody na austriackim mamucie będą tym samym próbą generalną przed nadchodzącymi mistrzostwami świata w lotach narciarskich, które odbędą się w niemieckim Oberstdorfie w dniach 18-21 stycznia. Co ciekawe organizatorzy celowo na tydzień przed ich rozpoczęciem wybrali skocznię Kulm. A to dlatego, że posiada ona taki sam rozmiar (hill size 235 metrów), co obiekt w Niemczech. Faworytem weekendowych zawodów będzie oczywiście Stoch, który w tym sezonie nie ma sobie równych. Polak po TCS stał się liderem Pucharu Świata. Nasz reprezentant ma zdobył 723 punkty i ma 12 oczek przewagi nad najgroźniejszym rywalem Richardem Freitagiem. I pewne jest, że po najbliższych konkursach jego przewaga wzrośnie bo Niemiec narzeka na kontuzję biodra. Dlatego Freitag zapowiedział powrót na skocznie dopiero podczas mistrzostw świata w lotach.

Polscy skoczkowie są obecnie chronieni przez sztab szkoleniowy przed szumem medialnym i mają zakaz rozmawiania z dziennikarzami. Wszystko po to, aby móc skupić się na oddawaniu jak najdalszych skoków.

Harmonogram zawodów w Bad Mitterndorf: piątek: kwalifikacje (transmisja w Eurosporcie od 14) * sobota: konkurs główny (14.15 transmisja w TVP 1 i Eurosporcie) * niedziela: konkurs główny (14.15 transmisja w TVP 1 i Eurosporcie).