Raw Air. Kamil Stoch szósty w konkursie indywidualnym

Pierwszy weekend rywalizacji w Raw Air za nami. Po pięciu skokach liderem jest Kamil Stoch, ale przewaga trzykrotnego mistrza olimpijskiego nie jest tak duża, jak wszyscy się spodziewali. Obecnie to 6,5 pkt. Byłoby więcej, lecz w niedzielnym konkursie indywidualnym Rakieta z Zębu przegrał z warunkami atmosferycznymi. Po pierwszej serii był liderem, ostatecznie skończył zawody na szóstej lokacie. Zwyciężył Daniel Andre Tande.

– Właściwie to jestem w szoku. Wydawało mi się, że finałowy skok był dobry. Może nie był perfekcyjny, ale nie odstawał poziomem od pozostałych, które oddałem podczas tego weekendu w Oslo. Po jakichś trzydziestu metrach lotu poczułem, jakby ktoś złapał mnie za narty i pociągnął w dół – relacjonował Stoch w rozmowie z portalem skijumping.pl. Nasz mistrz nie rozpamiętywał jednak długo niepowodzenia. – Dobrych warunków nie miałem z pewnością, ale nie chcę tego komentować, gdyż dla mnie jest to już historia. Myślami jestem już przy kolejnym dniu. Chcę tylko dowiedzieć się od trenera czy popełniłem błąd, a jeśli tak, to jaki. W poniedziałek chcę iść i oddawać normalne skoki – stwierdził lider polskiej kadry.

Więcej powodów do zadowolenia Polacy mieli w sobotę, gdy w konkursie drużynowym zajęli drugie miejsce, przegrywając jedynie ze znakomitymi Norwegami. – Jestem naprawdę zadowolony z osiągniętego rezultatu. To były niesamowite zawody, obfitujące w dużo dobrych i dalekich skoków. Czasem uczestnikom konkursu pozwalano na osiąganie zbyt dużych prędkości najazdowych, ale była to interesująca rywalizacja. Drugie miejsce to satysfakcjonujący wynik, ponieważ Norwegia była dziś nie do pokonania. Musimy cieszyć się z takich rozstrzygnięć – powiedział trener Polaków Stefan Horngacher dla skijumping.pl.

Skoczków czeka teraz prawdziwy maraton. Dzisiaj będą rywalizować w Lillehammer, gdzie na godz. 17.30 zaplanowano kwalifikacje. We wtorek o godz. 17 odbędzie się natomiast konkurs indywidualny. W kolejnych dniach zawody w Trondheim i Vikersund. Transmisje na żywo ze wszystkich konkursów TVP1 oraz Eurosporcie.

Wyniki

Konkurs indywidualny: 1. Daniel Andre Tande (Norwegia) 258,1 pkt (128, 132 m) * 2. Stefan Kraft (Austria) 256,7 pkt (129,5 m, 124,5 m) * 3. Michael Hayboeck (Austria) 255,6 pkt (133 m, 130,5 m) (…) 6. Kamil Stoch 253 pkt (138 m, 119 m) * 19. Piotr Żyła 231 (125,5 m, 125,5 m) * 22. Jakub Wolny 228 pkt (125 m, 123,5 m) * 26. Dawid Kubacki 222,9 pkt (127,5 m, 116 m) * 42. Stefan Hula 97,5 pkt (115 m).

Konkurs drużynowy: 1. Norwegia 1098,7 pkt * 2. Polska 1039,8 * 3. Austria 1010,2 * 4. Niemcy 1009,8 * 5. Japonia 976,6 * 6. Słowenia 974,5.

Klasyfikacja generalna Raw Air: 1. Kamil Stoch 681,8 * 2. Robert Johansson 675,3 * 3. Johann Andre Forfang 661,6 * 4. Daniel Andre Tande 650,4 * 5. Stefan Kraft 648 (…) 9. Dawid Kubacki 625,7 * 23. Stefan Hula 462,9.

Klasyfikacja generalna PŚ: 1. Kamil Stoch 1003 * 2. Richard Freitag 868 * 3. Daniel Andre Tande 823 * 4. Andreas Wellinger 784 (…) 9. Dawid Kubacki 470 * 14. Piotr Żyła 337 * 15. Stefan Hula 334 * 21. Maciej Kot 234.

Puchar Narodów: 1. Norwegia 5211 * 2. Niemcy 4842 * 3. Polska 4382 * 4. Austria 2929 * 5. Słowenia 2264 * 6. Japonia 2049.