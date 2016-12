Świetne skoki i historyczna wygrana Polaków

3 grudnia przejdzie do historii polskich skoków narciarskich. Nasza drużyna narodowa pierwszy raz zwyciężyła w konkursie drużynowym Pucharu Świata. Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Maciej Kot skakali równo i daleko, wprost deklasując przeciwników. Przewaga nad drugimi Niemcami wyniosła 41,5 pkt, a czwartą Norwegię pokonaliśmy o ponad 100 pkt!

– Było świetnie, więc i wynik jest bardzo dobry. Wszystkie skoki moich zawodników były na równym, wysokim poziomie. Jestem jednak zaskoczony rozmiarami zwycięstwa, bo każdy pokazał ok. 90 procent swoich możliwości. To ciekawe i bardzo miłe dla mnie jako trenera – osiągnąć historyczny wynik z polską ekipą. Jestem naprawdę szczęśliwy. Myślę, że zawodnicy byli bardzo skoncentrowani, nikt się nie denerwował, do tego doszło wsparcie wewnątrz zespołu… Wszystko szło perfekcyjnie – powiedział na łamach skijumping.pl szkoleniowiec Biało-Czerwonych Stefan Horngacher.

Indywidualnie w sobotę najlepsi byli Kamil Stoch i Maciej Kot, dlatego z ich startem w niedzielnym konkursie wiązaliśmy olbrzymie nadzieje. W pierwszej serii spisali się znakomicie, zajmując dwa pierwsze miejsca. W drugich próbach spisali się jednak nieco gorzej, spadając odpowiednio na czwartą i piątą lokatę. Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc przed Norwegiem Danielem-Andre Tande oraz Austriakiem Stefanem Kraftem. Punkty zdobyli także trzej inni Polacy. Dawid Kubacki był 13, Stefan Hula 18, a Piotr Żyła 20.

– Szczerze powiem, że jestem zadowolony. Ten weekend był dla mnie bardzo udany. Uważam, że zrobiłem bardzo dobrą pracę, jeżeli chodzi o jakość skoków i stabilność mojej dyspozycji. Zabrakło niewiele do podium. Są Wciąż jest jeszcze coś do zrobienia i wciąż mogę się rozwijać – stwierdził Stoch dla skijumping.pl.

Konkurs drużynowy: 1. Polska 1128,7 pkt (Piotr Żyła 134/134 m, Kamil Stoch 139/140, Dawid Kubacki 132,5/134,5, Maciej Kot 139/139) * 2. Niemcy 1087,2 * 3. Austria 1086,3 * 4. Norwegia 1024,2 * 5. Słowenia 1013,4 * 6. Czechy 987,1 * 7. Japonia 961,3 * 8. Szwajcaria 882,2.

Konkurs indywidualny: 1. Domen Prevc (Słowenia) 286,9 pkt (140/141 m) * 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 286,7 (136,5/143) * 3. Stefan Kraft (Austria) 284,8 (138/140) * 4. Kamil Stoch (Polska) 284,5 (137,5/137,5) * 5. Maciej Kot (Polska) 280,9 (138/135) (..) 13. Dawid Kubacki (Polska) 253,6 (129,5/132) * 18. Stefan Hula (Polska) 252,1 (128/133) * 20. Piotr Żyła (Polska) 250 (131/131) * 35. Klemens Murańka (Polska) 116,6 (125,5).

Klasyfikacja generalna: 1. D. Prevc 220 * 2. Severin Freund (Niemcy) 204 * 3. Tande 178 (...) 6. Kot 122 * 12. Stoch 64 * 13. Kubacki 53 * 15. Żyła 49 * 28. Hula 17.