Z Kraśnika na szczyt MMA

– Po 22 latach ciężkiego treningu, wyrzeczeń i poświęceń moje największe marzenie wreszcie się spełniło. Związałem się z jedną z największych organizacji świata – napisał do swoich fanów.

Do debiutu Maciejewskiego dojdzie 31 marca na gali Bellator 175 w amerykańskim Rosemont. Do tej pory bilans zawodowych pojedynków „Mai” to 13 zwycięstw, 6 porażek i jedna walka nierozstrzygnięta.

Przed trzema laty Adama Maciejewskiego mogli na własne oczy podziwiać również kibice mieszanych sztuk walki w Kraśniku. W czasie jednej z wizyt w tym mieście spotkał się także z uczniami, którzy mogli zadawać mu pytania o treningi, karierę i sportowe marzenia.