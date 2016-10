Jubileuszowa 10 gala MMA Thunderstrike już 12 listopada w Lublinie

– Jubileuszowa gala TFL zapowiada się bardzo interesująco. Dla nas jako organizacji to szczególne wydarzenie w szczególnym dla nas miejscu, bo to właśnie w Lublinie odbyła się pierwsza gala – mówi Kamil Giez menedżer TFL.

W programie jest aż 17 pojedynków. To rekord na skalę całej Polski, a może i Europy. – Robiąc tak duży event zadbaliśmy o to, aby karta walk była równie imponująca pod względem ich jakości, stąd aż cztery pojedynki to starcia o pas mistrzowski – dodaje Giez.

W głównej walce wieczoru zobaczymy reprezentanta Łęcznej Michała Oleksiejczuka – aktualnego mistrza federacji – który tytułu będzie bronił w walce z czołowym w europejskich rankingach Dawidem Baziakiem, znanym chociażby z gal federacji KSW. Drugą walka wieczoru będzie rewanżowe starcie Jakuba Piesiewicza oraz Mikołaja Kałudy, a stawką pas mistrzowski w kategorii koguciej (– 61kg). Będzie to drugie starcie obu zawodników, w pierwszym był remis. Trzecim zapowiadanym starciem o pas będzie starcie Nikodema Ziemeckiego (– 84kg), posiadacza tytułu mistrza współpracującej z federacją TFL organizacji AFC (Amateur Fighting Championschips), z Krzysztofem Mileniczukiem. Bohaterem czwartej walki mistrzowskiej jest młodszy brat Michała Oleksiejczuka, posiadacz mistrzowskiego pasa AFC w kat. lekkiej (– 70kg) Czarek Oleksiejczuk.

Miłośnicy kobiecego MMA będą mogli się emocjonować pojedynkiem, w którym Barbary Judin z Lublina zmierzy się z zawodniczką z Chełma Adrianną Stańkowską.

Bilety na galę dostępne są w sprzedaży od 14 października w MOSIR przy Al. Zygmuntowskich 4 i klubie K1 przy ul. Kleeberga 12A oraz pod numerem telefonu 788 384 111. Więcej informacji na stroniewww.tflmma.pl