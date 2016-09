Kaddi zwycięzcą rozgrywek LNBA

Tydzień wcześniej jednym punktem triumfowało Kaddi i to ono miało minimalny handicap przed sobotnim spotkaniem.

Przez całą pierwszą połowę trwała nieustanna wymiana ciosów. Kaddi szukało swojego szczęścia przede wszystkim w zagraniach pick and roll, w których świetnie odnajdywali się Karol Sputowski i Bartłomiej Jóźwiakowski. Alpaca-AlfaChem jednak znalazła receptę na powstrzymanie rywali i w trzeciej kwarcie zaczęła budować przewagę. Duża w tym zasługa Macieja Łysiaka, który kilkoma dobrymi akcjami pobudził zespół. W pewnym momencie czwartej odsłony przewaga Alpacy sięgnęła nawet pięciu punktów. Końcówkę lepiej nerwowo wytrzymali jednak gracze Kaddi, którzy wygrali 51:45 i mogli wznieść do góry okazały puchar za zwycięstwo w LNBA. Trzecie miejsce przypadło w udziale ekipie Arkady, która w „finale pocieszenia” pokonał Wirr.

– Ta liga jest świetną inicjatywą. Musze pochwalić organizatorów, bo wykonali olbrzymią pracę. Statystyki, świetna hala, woda na meczach – to wszystko sprawia, że chce się brać udział w tak profesjonalnych rozgrywkach. Finał stał na bardzo wysokim poziomie, a o naszym triumfie zadecydowało szczęście. Wystarczyło, żeby rywale trafili jeden rzut więcej i nie wiem, czy zdołalibyśmy się podnieść. Jestem bardzo szczęśliwy ze zwycięstwa w LNBA – powiedział Mateusz Prażmo z Kaddi. – Myślę, że w finale spotkały się dwa najlepsze zespoły w lidze. Mecz mógł zadowolić nawet wybrednych kibiców koszykówki. Były w nim zwroty akcji, dramatyczne sytuacje czy wspaniałe zagrania. Letnia edycja LNBA to jedynie rozgrzewka przed edycją jesienno-zimową. Serdecznie zapraszamy do nas wszystkie zainteresowane drużyny – powiedział Michał Wach, komisarz ligi i zawodnik Kaddi. (kk)

Finał

Alpaca-AlfaChem – Kaddi 45:51 (12:16, 9:9, 15:10, 9:16)

Alpaca-AlfaChem: Łysiak 15 (1x3), Ćwik 9, Kozioł 5, Szot 1, Jusiak 0 oraz J. Kęsicki 10 (2x3), Mazur 3, Cimek 2, Pańkowski 0.

Kaddi: Prażmo 16 (1x3), Jóźwiakowski 13 (1x3), Sputowski 9, Bukowski 5 (1x3), Wach 5 oraz Grzegorczyk 2, Kmieć 1,

Widzów: 150.

Wynik dwumeczu: 93:99. Kaddi zostało mistrzem rozgrywek.

Mecz o trzecie miejsce: Arkada – Wirr 68:52.

W środę spotkanie organizacyjne

Po sukcesie letniej edycji organizatorzy LNBA postanowili pójść za ciosem i zorganizować również edycję jesienno-zimową. Rozgrywki ruszą w październiku, a może w nich uczestniczyć maksymalnie 36 zespołów. Mecze, podobnie jak w letniej edycji, będą trwały 28 minut z zatrzymywanym czasem gry (4 kwarty po siedem minut) i będą rozgrywane w Centrum Kultury Fizycznej UMCS. W spotkaniach będzie obowiązywał również zegar 24 sekund. Dodatkowo, każda drużyna będzie miała zapewnioną wodę, a zawody będą prowadzone przez profesjonalnych arbitrów. Co ciekawe, będzie można ich oceniać, ponieważ zostanie stworzony do tego specjalny system. W trakcie sezonu zostanie rozegrany również Weekend Gwiazd LNBA. Zawodnicy będą mieli również do swojej dyspozycji pełne i profesjonalne statystyki ze wszystkich spotkań. Udział drużyny w sezonie jesienno-zimowym LNBA to 1200 zł. Więcej informacji na www.lnba.pl. Organizatorzy serdecznie zapraszają również kapitanów zgłoszonych ekip dzisiaj do klubu Silence przy ul. Radziszewskiego, gdzie o godz. 18 odbędzie się spotkanie organizacyjne rozgrywek.