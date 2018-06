0 A A

(fot. x-news/Dzień Dobry TVN)

Przygotowania do mundialu idą pełną parą. Do mistrzostw zostało już niewiele czasu, dlatego nasi piłkarze trenują w Arłamowie w pocie czoła. Piłkarz Kamil Grosicki opowiedział o treningach i atmosferze panującej w drużynie. Co jest celem na turnieju? Jak wspiera swoich młodszych kolegów z reprezentacji?

