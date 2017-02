Kamil Oziemczuk jeszcze nie wraca do gry. Motor będzie grał wcześniej?

Oziemczuk w lecie po bardzo dobrym sezonie w barwach Avii Świdnik postanowił wrócić do Motoru. W ekipie żółto-biało-niebieskich zdążył jednak rozegrać tylko osiem spotkań i zdobył dwie bramki. Na jednym z treningów doznał kontuzji kolana. Musiał przejść operację. Ostatni raz na boisku pojawił się we wrześniowym meczu ze Stalą Rzeszów.

W czwartek zawodnik przechodził dokładne badania. Werdykt? Jeszcze nie będzie mógł wrócić do gry. – Na razie dostałem zgodę na bieganie – wyjaśnia popularny „Oziem”. – Z powrotem do normalnych treningów trzeba się jeszcze wstrzymać. Lepiej poczekać dłużej, niż wrócić za wcześnie. Na razie muszę wzmocnić mięsień czworogłowy – dodaje zawodnik.

Pierwszy mecz o punkty drużyna z Lublina rozegra w weekend 4-5 marca. Czy to tego czasu Oziemczuk zdąży się wykurować? – Mam nadzieję, że tak. Jest jeszcze miesiąc czasu, ale coś więcej będę mógł powiedzieć po kolejnych dwóch tygodniach pracy – przekonuje 28-letni zawodnik, który przyznał także, że jeszcze nie rozmawiał o swojej roli w zespole z nowym trenerem Marcinem Sasalem. – Na razie będę musiał przekonać szkoleniowca do siebie. Nikt nie da mi miejsca w składzie za darmo. Niby nie ustalaliśmy, gdzie trener mnie widzi, ale z tego co słyszałem raczej nadal będę występował na „dziesiątce”.

W czwartek okazało się, że Przemysław Śliwiński, który ostatnio zrezygnował z testów w Motorze teraz próbuje swoich sił w innym trzecioligowcu – Lechii Tomaszów Mazowiecki. Były gracz Radomiaka zagrał 45 minut w sparingu z Polonią Warszawa i szybko pożegnał się z zespołem trenera Sasala.

Motor będzie grał wcześniej

W rundzie wiosennej żółto-biało-niebiescy rozegrają siedem spotkań na Arenie Lublin, a dziewięć na wyjazdach. Do niedawna mecze w roli gospodarza Motor rozgrywał o godz. 19. Na wiosnę każdy odbędzie się w sobotę, ale na razie ustalono wcześniejsze pory rozpoczęcia spotkań. Jak wyjaśnia prezes Leszek Bartnicki to jednak wstępne plany. Godziny mogą jeszcze ulec zmianie. Inaugurację z Cosmosem Nowotaniec zaplanowano na 11 marca o godz. 17. Terminarz pozostałych meczów na Arenie: Motor – Garbarnia Kraków (sobota, 1 kwietnia, godz. 17) * Motor – Podlasie Biała Podlaska (sobota, 15 kwietnia, godz. 16) * Motor – MKS Trzebinia/Siersza (sobota, 29 kwietnia, godz. 17) * Motor – Avia Świdnik (sobota, 6 maja, godz. 16.30) * Motor – Karpaty Krosno (sobota, 20 maja, godz. 16.30) * Motor – Unia Tarnów (sobota, 3 czerwca, godz. 16.30).

Więcej doświadczenia

W sobotnim sparingu ze Stalą Stalowa Wola do dyspozycji trenera Sasala ma być jeden nowy zawodnik. To piłkarz, który ma spore doświadczenie na pierwszoligowych boiskach i może występować zarówno w obronie, jak i pomocy.