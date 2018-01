Kamil Stoch poskacze w Zakopanem. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

W najbliższy weekend oczy wszystkich kibiców w Polsce będą skierowane na Wielką Krokiew, gdzie kolejny już raz odbędą się zawody Pucharu Świata. Konkursy w Zakopanem przez ostatnie lata zyskały rangę najlepszych w całym cyklu. W sezonie 2001/2002 wygraną Adama Małysza oglądał nadkomplet publiczności i od tamtej pory zaczęły pisać swoją piękną historię. Skoczkowie narciarscy z całego świata zawsze podkreślają, że zawody w Polsce są wyjątkowe i niosą za sobą ogromne emocje. Tak powinno być i w najbliższy weekend kiedy komplet publiczności będzie dopingować Kamila Stocha i jego kolegów.

W piątkowych kwalifikacjach zobaczymy aż 10 naszych reprezentantów. Obok Stocha, Stefana Huli, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Macieja Kota i Jakuba Wolnego zobaczymy Tomasza Pilcha, Pawła Wąska, Aleksander Zniszczoła i Bartosza Czyża. Do zmagań miał przystąpić także Klemens Murańka, ale z rywalizacji na Wielkiej Krokwi wyeliminowała go choroba.

W piątek odbędą się kwalifikacje, a na sobotę zaplanowano konkurs drużynowy. Po sukcesie polskiej kadry na MŚ w lotach kibice liczą, że nasi skoczkowie zajmą pierwsze miejsce w „drużynówce” na własnym obiekcie.

Natomiast w niedzielę emocje sięgną zenitu, kiedy zostanie przeprowadzony konkurs indywidualny. Głównym faworytem będzie oczywiście Stoch. Podwójny złoty medalista z Soczi przygotował dla swoich kibiców specjalną niespodziankę. Podczas obu konkursów Stoch wystartuje w kasku z motywem podhalańskim i zdjęciami swoich fanów. Skoczek z Zębu na Wielkiej Krokwi postara się powiększyć przewagę nad drugim w klasyfikacji Richardem Freitagiem. Przypomnijmy, że Polak ma na swoim koncie 733 punkty i wyprzedza Niemca o 22 „oczka”.

W konkursie w Zakopanem kibice zobaczą także Gregora Schlierenzauera. Austriak co prawda w tym sezonie nie prezentuje tak dobrej formy jak przed laty, ale należy pamiętać, że 28-latek pięciokrotnie wygrywał zawody na skoczni w zimowej stolicy Polski. – - Z niecierpliwością czekam na Zakopane! Mam wiele cudownych wspomnień z tego miejsca – przyznał na stronie autriackiej federacji narciarskiej. – Wraz z Manuelem Fettnerem intensywnie przygotowywaliśmy się do kolejnych wyzwań, które niosą występy w Pucharze Świata. W ostatnim tygodniu oddaliśmy sporo dobrych skoków, co potęguje chęć pokazania się szerszej publiczności. Zobaczymy, co przyniesie Zakopane – dodał Schlierenzauer.

Początek sobotniego i niedzielnego konkursu w Zakopanem o godzinie 16. Transmisję przeprowadzi TVP 1, TVP Sport oraz Eurosport.

Program PŚ w Zakopanem (HS140)

Piątek: Oficjalny trening (16 TVP Sport) * Kwalifikacje (18 TVP Sport, Eurosport) * Sobota: Seria próbna (15) * Pierwsza seria konkursu drużynowego (16 TVP, Eurosport) * Niedziela: Seria próbna (15) * Pierwsza seria konkursu indywidualnego (16 TVP, Eurosport).