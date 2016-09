Karol Kędzierski podwójnym mistrzem Polski w motocrossie

Poza klasą Kobiet mężczyźni, juniorzy i młodzicy startowali w gdańskiej rundzie mistrzostw Polski po raz ostatni w tym sezonie. Bohaterem obu dni zmagań był Karol Kędzierski z Klubu Motorowego Cross w Lublinie. Pierwszego dnia imprezy, w sobotę Karol wygrał zawody klasy MX2. Na pudle stanął też jego brat Łukasz Kędzierski, który był trzeci. Na podium rozdzielił ich dobry znajomy z AMK Człuchów Arkadiusz Mańk. To zwycięstwo zapewniło Karolowi pierwsze miejsce na koniec sezonu i tytuł mistrza Polski w Motocrossie w klasie MX2. Tuż za podium na czwartym miejscu ukończył sezon Dominik Małecki, który w jego trakcie zmagał się z kontuzją. Drugiego dnia zawodów Mistrzostw Polski w Motocrossie ponownie Karol Kędzierski był najważniejszą postacią. W sobotę popularny „Carlos” wywalczył tytuł mistrzowski w klasie MX2, a w niedzielę dołożył jeszcze cenniejsze trofeum – była najlepszy w najmocniejszej klasie MX Open.

W najlepszej dziesiątce królewskiej klasy na pozycji dziewiątej znalazł się Kamil Osieleniec. On także z uwagi na kontuzję nie wystartował w Gdańsku. Na torze zabrakło ponadto Macieja Więckowskiego, który po poważnym wypadku na początku sezonu przechodzi rehabilitację. Poza Karolem powody do zadowolenia ma młodszy z braci Małeckich. Startujący w klasie młodzików MX85 Wiktor Małecki zajął drugie miejsce w gdańskiej rundzie MP. Tym samym Wiktor zapewnił sobie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i tytuł wicemistrza Polski w Motocrossie w klasie MX85 w sezonie 2016. Niewiele do miejsca na podium zabrakło drugiemu lubelskiemu młodzikowi, Kamil Pawłowski zakończył sezon na piąte miejscu. W klasie MX2 Junior najlepszy reprezentant KM Cross Lublin – Arek Pryk w Gdańsku był piąty, ale cały sezon zakończył na szóstej pozycji. Do dziesiątki wszedł także Kuba Komsta, sklasyfikowany na dziewiątym miejscu.

To nie jeszcze nie koniec rywalizacji. W Mistrzostwach Polski w Motocrossie pozostały do rozegrania jeszcze zawody klas Kobiet, Quadów oraz zespołów. Tam rozstrzygną się tytuły mistrzów klubowych.