Karol Linetty: Nie łatwo jest zakwalifikować się na mistrzostwa świata

GOG.com: 1 gra za darmo, 2 do odblokowania, ponad 1000 przecenionych 0 0

Za darmo Xenonauts, a w promocji masa gier: Baldur's Gate, Fallout, Heroes of Might and Magic, ale też Frostpunk, Divinity Original Sin II czy Pillars of Eternity. Wyprzedaż #GryNaWakacje potrwa do 18 czerwca.