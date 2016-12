Katarzyna Feledyn brązową medalistką mistrzostw Europy do lat 23

Europejski czempionat rozgrywany jest w Ejlacie, w Izraelu. Oprócz kategorii młodzieżowej, zawodnicy i zawodniczki stratują w kategorii juniorskiej (do 20 lat). Medal sztangistki Wisły Puławy był pierwszym wywalczonym przez nasz kraj podczas ME.

Podopieczna trenera Witolda Guza wystartowała w kategorii 48 kg. Puławianka uzyskała w rwaniu kolejno: 66 kg, 68 kg, zaś spaliła 70 kg. Z kolei w podrzucie Polka miała zaliczoną tylko pierwszą próbę – na 82 kg. Dwa kolejne podejścia do sztangi ważącej 84 kg były nieudane. Feledyn uzyskała w dwuboju 150 kg.

Natomiast Agnieszka Kuczmaszewska z Agrosu Zamość (kategoria do 53 kg, U-23) zajęła szóste miejsce z wynikiem 156 kg w dwuboju (73 kg w rwaniu i 83 kg w podrzucie).

Polska może też mieć powody do zadowolenia po starcie Katarzyny Kraski, na co dzień zawodniczki Górnika Polkowice. Nasza reprezentantka również wywalczyła brązowy medal, w kategorii do 58 kg, wśród zawodniczek młodzieżowych. Sztangistka z Polkowic wyrwała 83 kg i podrzuciła 114 kg, co w dwuboju dało jej 197 kg. Inna Polka w tej kategorii wiekowej i wagowej Monika Dzienis (UKS Talent Wrocław) uplasowała się na szóstej pozycji.

W piątek na pomoście w Izraelu zaprezentują się kolejne zawodniczki z regionu: juniorki Zuzanna Majewska z Wisły Puławy (kat +75 kg) i Diana Flak z Unii Hrubieszów (kat +75 kg) oraz reprezentantka kadry młodzieżowej Agata Sałamacha z Agrosu Zamość, w kat. +75 kg.