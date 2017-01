Kolejne wzmocnienie Chełmianki

Działacze Chełmianki postarali się o kolejny ciekawy transfer. Do drużyny trenera Artura Bożyka dołączy Damian Falisiewicz, który niedawno rozstał się z Motorem Lublin.

29-letni prawy obrońca w rundzie jesiennej zapisał na swoim koncie 13 występów w III lidze. Zaczynał nawet sezon jako kapitan drużyny. Po zmianach na stanowisku prezesa klubu z Lublina i zatrudnieniu trenera Marcina Sasala kilku doświadczonych graczy pożegnało się z zespołem. W tym gronie był także Falisiewicz.

„Fala” już od kilku dni ćwiczył z liderem IV ligi i wstępnie doszedł już do porozumienia z działaczami klubu w sprawie swojej umowy. Ma występować w biało-zielonych na wiosnę, a jeżeli uda się wywalczyć awans to także w kolejnych rozgrywkach. – Damian to boczny obrońca i właśnie takiego zawodnika szukaliśmy – mówi trener Bożyk cytowany przez klubowy portal Chełmianki. – Jestem przekonany, że swoje bogate doświadczenie z boisk I, II i III ligi wykorzysta z pożytkiem dla naszej drużyny – dodaje szkoleniowiec.

To trzecie, poważne wzmocnienie drużyny w przerwie zimowej. Wcześniej udało się pozyskać Mateusza Kompanickiego i Jakuba Niewęgłowskiego (obaj Lewart Lubartów). W zespole powinni także zostać testowani gracze Górnika II Łęczna: Patryk Pokrywka i Miłosz Turewicz. Trener Bożyk liczy na jeszcze jeden transfer, piłkarza do formacji defensywnych.

Falisiewicz nie zagrał w pierwszym sparingu z juniorami Motoru Lublin, ale powinien być już do dyspozycji na kolejne spotkanie. – Damian trenował indywidualnie, ma pewne braki, później rozpoczął przygotowania, więc musi wszystko nadrobić. Myślę, że w kolejnym meczu kontrolnym z Górnikiem II Łęczna zamelduje się już na boisku – wyjaśnia szkoleniowiec Chełmianki.