Kolejny gol i asysta Arkadiusza Milika w Lidze Mistrzów!

Najciekawiej zapowiadającą się potyczką był mecz pomiędzy Atletico Madryt, a Bayernem Monachium. Spotkanie było bardzo zaciekłe, a zwycięsko wyszli z niego gracze Diego Simeone, którzy wygrali 1:0. Zdobywcą gola na wagę trzech punktów był Yannick Ferreira – Carrasco.

Niezwykle emocjonujący przebieg miał mecz pomiędzy Celtikiem Glasgow, a Manchesterem City. W meczu dwóch drużyn z Wysp Brytyjskich padł remis. Co ciekawe dwa razy na listę strzelców w tym starciu wpisał się Raheem Sterling. Anglik najpierw w 20 minucie wyprowadził na prowadzenie…. Celtic strzelając gola samobójczego. Jednak osiem minut później Sterling w pełni się zrehabilitował zdobywając bramkę dla zespołu Josepa Guardioli. W drugiej połowie do siatki trafił Moussa Dembele zdobywając tym samym swoją drugą bramkę, a w 55 minucie Nolito ponownie doprowadził do remisu 3:3 i takim rezultatem zakończyło się to spotkanie.

Aż sześć goli padło w Neapolu, gdzie tamtejsze Napoli z Arkadiuszem Milikiem w składzie pokonało Benfikę Lizbona 4:2. Polak miał bardzo duży wkład w wygraną drużyny z południa Włoch. Milik wpisał się na listę strzelców w 54 minucie pewnie egzekwując rzut karny, a kilka minut później asystował przy trafieniu Driesa Mertensa. Drużyna z Włoch prowadziła już 4:0, ale w końcówce Benfika zdołała zdobyć dwa gole i zniwelować rozmiary porażki.

Bardzo ciekawy przebieg miało starcie pomiędzy kopciuszkiem - Ługodorcem Razgrad, który podejmował u siebie PSG. W 16 minucie Natanael trafił na 1:0, a przez przerwą do remisu doprowadził Blaise Matuidi. W drugiej połowie na 1:2 trafił Edinson Cavani, ale gospodarze nie poddali się i mogli doprowadzić do remisu. Jednak w 59 minucie Cosmin Moti nie wykorzystał rzutu karnego. Zmarnowana szansa błyskawicznie się zemściła. Minutę po niej Cavani po raz drugi trafił do siatki i ustalił wynik spotkania na 3:1 dla paryżan.

Przez długi czas niespodzianką pachniało w Moenchengladbach, gdzie tamtejsza Borrusia prowadziła z Barceloną 1:0 po trafieniu Thorgana Hazarda. Jednak w drugiej połowie Neymar i spółka w 9 minut zdobyli dwa gole i dopisali kolejny komplet punktów.

Grupa A

Aresnal Londyn – FC Basel 2:0 (Walcott 7, 26)

Łudogorec Razgrad – PSG 1:3 (Natanael 16 – Matuidi 41, Cavani 55, 60)

Tabela:

PSG 2 4 4-2 Arsenal 2 4 3-1 Łudogorec 2 1 2-4 Basel 2 1 1-3

Grupa B

Besiktas – Dynamo Kijów 1:1 (Quaresma 29 – Tsygankov 65)

SSC Napoli – Benfica 4:2 (Hamsik 20, Mertens 51 58, Milik 54 – z karnego – Guedes 71, Salvio 86)

Tabela:

Napoli 2 6 6-3 Besiktas 2 2 2-2 Dynamo Kijów 2 1 2-3 Benfica 2 1 3-5

Grupa C

Borussia Moenchengladbach – FC Barcelona 1:2 (T. Hazard 34 - Turan 65, Pique 74)

Celtic – Manchester City 3:3 ( Dembele 3, 47, Sterling 20 samobójcza – Fernandinho 12, Sterling 28, Nolito 55)

Tabela:

Barcelona 2 6 9-1 Manchester City 2 4 7-3 Celtic 2 1 3-10 Borrusia M. 2 0 1-6

Grupa D

Atletico Madryt – Bayern Monachium 1:0 ( Ferreira-Carrasco 35)

FC Rostów – PSV Eindhoven 2:2 ( Poloz 9, 38 – Proepper 14, De Jong 45)

Tabela: