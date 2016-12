Kolejny udany rok dla TKKF Omega

– Minęły już 34 lata, a my ciągle jesteśmy z dziećmi młodzieżą i dorosłymi. Nasze imprezy na stałe weszły do kalendarza imprez miasta. Ilość uczestników ciągle rośnie i to jest sygnał, że tu jest miejsce dla nas – wyjaśnia Zbigniew Furman, prezes Ogniska TKKF Omega.

W sumie podczas wszystkich turniejów padło 4995 bramek. W zawodach wzięło udział około 8900 uczestników, sklasyfikowano aż 186 drużyn i rozegrano 924 spotkania. Przy okazji organizatorzy przypominali o ważnych wydarzeniach z kart historii. Można było wziąć udział w Lubelskim Euro 2016, turnieju z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Była też Lubelska Champions League, Lubelski Lipiec, zawody z okazji Światowych Dni Młodzieży, turniej Święta Wojska Polskiej, impreza z okazji Dnia Solidarności i Wolności. Organizatorzy nie zapomnieli również o kolejnej rocznicy Powstania warszawskiego, czy o Święcie Niepodległości.

Ognisko TKKF Omega w 2016 roku zorganizowało również II Mistrzostwa Lublina w Footbagu, czyli popularnej „Zośce”. Były oczywiście turnieje o Puchar Prezydenta, Lublina oraz Grand Prix Lublina. Do tego spartakiady sportowe dla dzieci we współpracy z Chełmskim TKKT i Wojewódzkim TKKF w Lublinie. – Rok 2016 to kolejne 12 miesięcy sukcesów. Jak w latach ubiegłych tak i teraz staraliśmy się zorganizować jak najwięcej imprez sportowych dla społeczności w różnym wieku i to nam się po raz kolejny udało, z czego jesteśmy dumni – dodaje Zbigniew Furman.

TKKF OMEGA ZAPRASZA NA PIŁKARSKIE ZAKOŃCZENIE ROKU

To jednak nie koniec imprez organizowanych przez TKKF Omega. Ostatnia w 2016 roku została zaplanowana na sobotę 31 grudnia. O godz. 10 na Orliku SP 52 przy ul. Jagiełły nastąpi piłkarskie pożegnanie roku. – Cracovia ma swoją tradycję rozpoczynania roku na sportowo 1 stycznia. My jednak pożegnamy ten stary rok 31 grudnia i zrobimy to już po raz 13 z rzędu. Pierwszy raz może to być turniej sylwestrowy. Zapraszamy wszystkim na Orlika Szkoły Podstawowej nr 52 – zachęca prezes TKKF Omega.