Konrad Czerniak wywalczył przepustkę na ME w Kopenhadze

Już w drugiej rozegranej w Poznaniu konkurencji – 100 m stylem dowolnym Czerniak stoczył pasjonujący bój z Kacprem Majchrzakiem, z którym zresztą trenuje. Dosłownie o włos wygrał rywal, osiągając rezultat 47,15. „Czerny” był wolniejszy o... 0,01 sekundy. Obaj pływacy zapewnili sobie jednak start na ME w Kopenhadze.

Później wychowanek Wisły Puławy nie miał już sobie równych na 50 m kraulem. Tym razem wygrał z czasem 21,31 i także wypełnił minimum na imprezę w Danii. Nie udało się wywalczyć biletu na mistrzostwa Starego Kontynentu na 100 m stylem motylkowym. Minimum Polskiego Związku Pływackiego na tym dystansie wynosiło 50,76 sekundy. Zawodnik AZS UMCS dopłynął do mety z wynikiem 50,86. To wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca, ale nie do uzyskania przepustka na zawody w Danii. Na 50 m delfinem 28-latek też był pierwszy. Osiągnął rezultat 23,11, ale ponownie trzeba było się zadowolić „tylko” wygraną.

Niewiele zabrakło, żeby Czerniak wywalczył tytuł najlepszego pływaka imprezy w Poznaniu. Ostatecznie zapisał na swoim koncie 2568 punktów, co dało mu drugą lokatę. Pierwszy był Filip Zaborowski, który uzbierał 2592 „oczka”.

Spora grupa zawodników z naszych klubów może uznać swoje występy podczas Arena Grand Prix Pucharu Polski za udane. Na 50 m stylem klasycznym druga była Wiktoria Samuła (AZS UMCS, kategoria 17-18 lat). W tej samej konkurencji trzecie miejsce zajęła Paulina Pastuszuk (Olimpia Lublin, kategoria 13-14 lat), a wśród 15-latków najlepszy okazał się Jakub Celiński (Huragan Międzyrzec Podlaski). Na 100 i 200 m żabką Samuła także była druga. Wśród 14-latków na tym dystansie druga lokata przypadła z kolei Oskarowi Grabkowi (Olimpijczyk 23 Lublin). W rok starszej kategorii triumfował Celiński.

Na 200 m stylem zmiennym druga była Aleksandra Wilczewska (15 lat), najlepsza w gronie 18-latek była z kolei Julia Adamczyk (AZS UMCS). Wilczewska na dwukrotnie dłuższym dystansie zajęła już pierwsze miejsce, tak samo zresztą, jak Adamczyk. Na 50 m stylem grzbietowym wygrała Martyna Piesko (Olimpijczyk 23), a trzecia była Iga Osiniak (obie kategoria 14 lat). Piesko była też druga na 200 m grzbietem, a Wilczewska i Adamczyk w swoich kategoriach wiekowych zajmowały trzecie lokaty. U panów w tej konkurencji drugie miejsce wywalczył Kamil Bryła (AZSUMCS). Adamczyk była też druga na 800 m stylem dowolnym.

REPREZENTACJA POLSKI NA ME W KOPENHADZE

Alicja Tchórz (Juvenia Wrocław), Konrad Czerniak (AZS UMCS Lublin), Filip Zaborowski (MKP Szczecin), Kacper Stokowski (G-8 Bielany Warszawa), Aleksandra Urbańczyk (AZS UŁ PŁ Łódź), Marcel Wągrowski (AZS Pł Łódź), Dominik Bujak (SALOS Cortile Kielce), Dominika Sztandera (Juvenia Wrocław), Radosław Kawęcki (AZS AWF Warszawa), Bartosz Piszczorowicz (G-8 Bielany Warszawa), Jakub Skierka (AZS AWF Warszawa).