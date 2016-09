Koszykarki Pszczółki AZS UMCS wygrały turniej w Lublinie

Dopiero na początku minionego tygodnia do zespołu prowadzonego przez Krzysztofa Szewczyka dołączyły ostatnie zagraniczne koszykarki, a już w piątek czekał je pierwszy mecz towarzyski w ramach rozgrywanego w Lublinie turnieju. Jak na krótki czas, jaki spędziły z zespołem Aliyyah Handford i Uju Ugoka, obie zaprezentowały się przyzwoicie. Nie zawiodła także drużyna, która wygrała dwa mecze i cały turniej.

Akademiczki rozpoczęły od zwycięstwa 75:62 z białoruskim BC Horizont Mińsk. Następnie pokonały Widzew Łódź 83:66, a ostatniego dnia rywalizacji uległy PGE MKK Siedlce 66:72. W tym ostatnim spotkaniu szanse gry dostały jednak młodsze zawodniczki: Kaja Grygiel, Aleksandra Kędzierska i Dominika Poleszak.

– To były nasze pierwsze trzy sparingi. Było sporo niedociągnięć, ale ogólnie można to ocenić pozytywnie. Potrzebujemy jeszcze czasu. Dwie dziewczyny dołączyły do nas kilka dni temu. Na pewno musimy popracować jeszcze nad zgraniem drużyny – w obronie i w ataku. Nad tym będziemy pracowali przez najbliższe kilka dni. Tego czasu nie ma za wiele, bo już w czwartek wyjeżdżamy na kolejny turniej – powiedział trener Krzysztof Szewczyk.

Akademiczki czeka długa podróż do Rygi, gdzie rozpoczną się zmagania w Eastern European Women’s Basketball League. W pierwszym turnieju lublinianki zmierzą się z: Kibirkstisem Wilno, TTT Ryga oraz Tsmokami Mińsk.

– Początek jest obiecujący. Mamy teraz chyba troszeczkę młodszy skład niż w zeszłym roku. Jesteśmy mobilne i szybkie i staramy się to jak najbardziej wykorzystać, bo jednak te punkty z szybkiego ataku są najłatwiejsze. Nie do końca mogłyśmy się zrozumieć za to w obronie. Przez to było trochę problemów na deskach. Nie wiedziałyśmy kogo kryjemy, wtedy był brak zastawienia i zbiórki rywalek. Wszystkie musimy wdrożyć się w system gry. Jest kilka dziewczyn z zeszłego roku, które go znają, ale są też nowe dziewczyny – stwierdziła rozgrywająca AZS UMCS Dominika Owczarzak.

Wyniki: Widzew Łódź – PGE MKK Siedlce 55:58 * Pszczółka AZS UMCS Lublin – BC Horyzont Mińsk 75:62 * BC Horyzont Mińsk – PGE MKK Siedlce 77:65 * Pszczółka AZS UMCS Lublin – Widzew Łódź 83:66 * Widzew Łódź – BC Horyzont Mińsk 71:82 * Pszczółka AZS UMCS Lublin – PGE MKK Siedlce 66:72.

Klasyfikacja końcowa: 1. Pszczółka AZS UMCS Lublin * 2. BC Horyzont Miński * 3. PGE MKK Siedlce * 4. Widzew Łódź.