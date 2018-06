Koszykarskie Alco Cup już w sobotę, w niedzielę rusza LNBA

Alco Cup już po raz 11 zawita do stolicy województwa. Co roku ta impreza gromadzi najlepszych w Polsce specjalistów od koszykówki ulicznej. Na boisku CKF przy ul. Langiewicza rywalizowało już wielu zawodników z przeszłością w ligach centralnych, w tym m.in. Aleksander Mrozik, Piotr Jagoda czy Rafał Król. Nie brakowało również gwiazd koszykówki ulicznej – na czele z Kottrans Radom czy Slam Drinkers Biłgoraj.

W tym roku również ma być bardzo ciekawie. – Jesteśmy najstarszym turniejem koszykówki 3x3 w województwie lubelskim. Planujemy rywalizację w dwóch kategoriach wiekowych – U16 oraz Open. Poza samymi meczami rozegrane zostaną konkursy dla publiczności i najmłodszych kibiców. Nie zabraknie również rywalizacji we wsadach, trójkach czy tradycyjnego konkursu big shot, który polega na trafieniu z połowy boiska. Po raz pierwszy odbędzie się również rywalizacja w skills challenge, która będzie popisem umiejętności technicznych zawodników. Turniejowi będzie towarzyszyć profesjonalna oprawa muzyczna oraz spikerska – powiedział Michał Pogoda, organizator turnieju.

Impreza rozpocznie się o godz. 10. Wtedy na boisko wybiegną juniorzy. Zawody seniorów są zaplanowane na godz. 12. W rywalizacji mogą wziąć udział zespoły maksymalnie 4-osobowe (3 zawodników i 1 rezerwowy).

Natomiast już dzień później w hali CKF przy ul. Langiewicza rozpocznie się trzecia edycja Ligi Letniej LNBA. Tym razem do rozgrywek zgłosiło się 8 ekip – Old Guns, Kaddi, Cool Basket Team, Alpaca-Alpachem, Antyshop.pl, No To Shoot, Arkada i Orlikowe Świry. Wszystkie mecze odbywać się będą w niedziele. Faworytów Ligi Letniej należy upatrywać w ekipach Kaddi, Arkady i Cool Basket Team. Kaddi bardzo dobrze prezentuje się pod koszem, gdzie rządzi potężny Karol Sputowski. Za poczynania obwodowe będą odpowiedzialni natomiast Sebastian Kidyba i Bartłomiej Jóźwiakowski. W Arkadzie gra Tomasz Kiliański, jeden z najlepszych snajperów w amatorskiej koszykówce w Lublinie. Z kolei Cool Basket Team to połączenie pierwszoligowego Ekbud Team z drugoligowym GoPro. W tej ekipie znajdziemy więc m.in. Michała Wacha, Michała Dudę, Michała Bażanowa, Łukasza Niklewicza czy Michała Wołowskiego. Ten ostatni ma za sobą bogatą karierę w grupach młodzieżowych lubelskiego Startu.

Superpuchar w Gnieźnie

Nadchodzący sezon Energa Basket Ligi rozpocznie się 29 września od meczu o Superpuchar Polski. Zmierzą się w nim Anwil Włocławek i Polski Cukier Toruń, a areną zmagań będzie Gniezno.