Cukropol Pszczółka z pucharem!

Od pierwszego gwizdka to najważniejsze spotkanie sezonu było bardzo wyrównane. Wszystko zmieniło się w trzeciej kwarcie, którą Jacek Olejniczak i jego koledzy wygrali aż 16:3. Dzięki temu mogli spokojnie kontrolować sytuację w kolejnych fragmentach meczu i ostatecznie wygrać dosyć pewnie różnicą 10 punktów. Bohaterem był właśnie środkowy, który ma za sobą występy w najwyższej klasie rozgrywkowej. W sobotnim starciu był nie do zatrzymania pod tablicami. – Jacek naprawdę spisał się rewelacyjnie. Kiedy po zbiórkach sam nie kończył akcji, to odgrywał do kolegów. Zdecydowanie górował nad wszystkimi rywalami – ocenia Jerzy Żytkowski, jeden z organizatorów rozgrywek i sędzia finałowego pojedynku.

W drugim spotkaniu Jur-and ograł Ventę 61:49. Początek należał do drugiej z ekip. Osamotniony w ataku Robert Dudek w pojedynkę nie był jednak w stanie poprowadzić swojej drużyny do zwycięstwa. Początek meczu należał do Venty, ale to był też efekt lekkiego spóźnienia na mecz rozgrywającego rywali Jarosława Bieleckiego. Kiedy już pojawił się na parkiecie od razu rzucił trójkę, a później to głównie dzięki niemu Jur-and mógł świętować wygraną 61:49.

Po zakończeniu sobotnich spotkań w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli odbyło się uroczyste zakończenie rozgrywek. Najlepsi mogli liczyć na pamiątkowe puchary. Królem strzelców został Paweł Zdeb z Cukropolu Pszczółki, który w sumie zapisał na swoim koncie 349 punktów. Drugi Jakub Gliński z PGE Dystrybucja był gorszy o 39 „oczek”.

Wyniki: PGE Dystrybucja – Cukropol Pszczółka 34:44 * Venta – Jur-and 49:61.

Najlepsi strzelcy ligi Maxi 2016/2017