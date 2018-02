Adam Myśliwiec (AZS UMCS Lublin): Chcemy grać o jak najwyższe cele

Co zadecydowało o waszym zwycięstwie w meczu z MUKS Hutnikiem Warszawa?

– Świetne otwarcie meczu. Już po pierwszej kwarcie mieliśmy sporą przewagę. Taka postawa mnie cieszy, bo ostatnio mieliśmy problemy z pokonywaniem słabszych przeciwników. W inauguracyjnej odsłonie pozwoliliśmy rzucić przeciwnikowi jedynie 6 pkt. To naprawdę dobrze o nas świadczy.

Przestrzelił pan kilka rzutów spod samego kosza. Dlaczego?

– Kilka razy nogi mi się odpowiednio nie zgrały i w ten sposób oddałem niechlujne rzuty. W przekroju całego spotkania możemy być jednak zadowoleni z naszej postawy.

Wydaje się, że pomogła wam przymusowa pauza, którą ostatnio zaliczyliście?

– Tak, bo mogliśmy mocno potrenować. Wcześniej graliśmy w kratkę. Teraz wierzę, że ustabilizujemy naszą formę. Ostatni tydzień poświęciliśmy na pracę nad rzutem. W meczu z Hutnikiem było widać tego efekty, bo wpadło nam kilka fajnych rzutów.

Uda wam się utrzymać wysoką formę do czasu fazy play-off?

– Mam nadzieję, że on będzie jeszcze wyższa. Każdy zespół w pewnym momencie musi zaliczyć spadek formy. Nam też on się przytrafił. Dobrze, że przyszedł on w czasie sezonu zasadniczego. W play-off nie ma już miejsca na potknięcia.

Jaki jest wasz cel na fazę play-off?

– Przede wszystkim nie rozpędzałbym się z mówieniem o awansie. Rok temu mieliśmy jednak lepszy i bardziej zgrany skład. Zabrakło nam jednak jednego zwycięstwa w konfrontacji z KK Warszawa. Teraz nie chce już wybiegać tak daleko w przyszłość. Skupiamy się na każdym kolejnym spotkaniu.

Chciałby pan jeszcze spróbować swoich sił w wyższej lidze?

– Chcę grać o jak najwyższe cele, ale razem z AZS UMCS. Jestem mocno związany z Lublinem i nie kwapię się już do wyprowadzki z tego miasta. Chcę doprowadzić ten klub do pierwszej ligi.