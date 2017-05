AZS UMCS Lublin wygrał z KK Warszawa 82:67

Ten wynik jest sporą niespodzianką, bo faworytem tej rywalizacji wydawał się być zespół ze stolicy. Ekipa KK wygrała rywalizację w grupie B drugiej ligi pozostawiając w pokonanym polu m.in. AZS UMCS Lublin. Okazało się jednak, że do fazy play-off lepiej przygotowani są zawodnicy Przemysława Łuszczewskiego.

Akademicy już w pierwszej kwarcie zagrali znakomicie i wygrywali po niej 26:13. Później zespół z Warszawy kilkukrotnie próbował odrobić straty i nawet zbliżał się na dystans 2 pkt. Za każdym razem jednak lublinianie byli w stanie zmobilizować się i odeprzeć atak przeciwników. Ostatecznie goście przełamali rywali w czwartej kwarcie, kiedy prowadzili już 19 pkt.

Teraz rywalizacja przenosi się do Lublina. Jeżeli AZS UMCS wygra po raz drugi, to zapewni sobie awans do pierwszej ligi. (kk)

KK Warszawa – AZS UMCS Lublin 67:82 (13:26, 25:19, 16:16, 13:21)

KK: Hybiak 20 (5x3), Rudko 13 (1x3), Wojtyński 12 (1x3), Kosiński 7, Jaremkiewicz 6 (2x3) oraz Koźluk 7, Jaworski 2, Szpyrka 0, Pietkiewicz 0, Sarnacki 0, Lewandowski 0,

AZS UMCS: Tradecki 24 (3x3), B. Karolak 22 (3x3), Wiśniewski 11 (1x3), Dusiło 9, Stefaniuk 0 oraz A. Myśliwiec 8, P. Jagoda 6 (1x3), Krzeszowski 2, Ł. Beczek 0, Nycz 0.

Sędziowali: Lewiński i Marek. Widzów: 400.

Stan rywalizacji: 0:1. W tej fazie gra się do 2 zwycięstw. Kolejne spotkania odbędą się w dniach 20-21 maja i (ew.) 24 maja.

Finał: WKS Śląsk Wrocław – R8 Basket AZS Politechnika Kraków. W tej fazie gra się systemem mecz i rewanż. Kolejne spotkanie zostanie rozegrane 20-21 maja w Krakowie.