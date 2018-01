Czas na koszykarskie derby, czyli AZS UMCS kontra TBV Start II

Derbowe spotkania tych drużyn zawsze budzą olbrzymie emocje, chociaż obie ekipy najczęściej znajdują się na przeciwległych biegunach tabeli. Nie inaczej jest tym razem – AZS UMCS to trzecia siła ligi. „Czerwono-czarni” też zajmują trzecie miejsce, ale... od końca.

To zestawienie stawia akademików w roli zdecydowanych faworytów. Jeżeli jednak TBV Start zostanie zasilony zawodnikami z Energa Basket Ligi, to układ sił znacząco się zmieni. Tak było w pierwszej rundzie, kiedy „czerwono-czarni” desygnowali na parkiet całą ekstraklasową śmietankę. Ten ruch dał efekt, bo podopieczni Andrzeja Dubielisa wygrali 81:75. Najlepszym zawodnikiem tamtego meczu był Wojciech Czerlonko, który zdobył aż 38 pkt.

Dla AZS UMCS dzisiejszy mecz ma olbrzymie znaczenie. Akademicy w tym sezonie po raz kolejny marzą o szturmie na pierwszą ligę. Aby to jednak zrobić, to najlepiej do fazy play-off przystąpić z pierwszej pozycji. Aktualnie do lidera, Syntexu Księżak Łowicz, podopieczni Przemysława Łuszczewskiego tracą tylko punkt. Ewentualne zwycięstwo AZS UMCS znacznie przybliży ich do zrealizowania zamierzonego celu