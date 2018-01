Derby Lublina dla akademików. AZS UMCS – TBV Start II 72:53

Tym razem TBV Start II Lublin zagrał bez wzmocnień z Energa Basket Ligi. Mimo to podopieczni Andrzeja Dubielisa długo byli równorzędnym partnerem dla AZS UMCS

To duża niespodzianka, ponieważ zdecydowanym faworytem tego spotkania byli akademicy. Tymczasem, zawodnicy rezerw już na samym początku objęli prowadzenie 9:2. I chociaż później gospodarze ich doszli, to jednak nie potrafili odskoczyć od dużo młodszego rywala. W efekcie do przerwy AZS UMCS prowadził jedynie 33:30.

W drugiej połowie gra stała się już zdecydowanie bardziej jednostronna. Ekipa Przemysława Łuszczewskiego zaczęła grać bardziej odpowiedzialnie oraz skutecznie i dość szybko zbudowała bezpieczną przewagę. Ostatecznie AZS UMCS wygrał 72:53.

Bohaterem derbów był Adam Myśliwiec. Podkoszowy akademików skompletował double-double, na które złożyło się 19 pkt i 14 zbiórek. Po drugiej stronie wyróżnił się Jan Piliszczuk. 17-atek zdobył aż 15 „oczek”.

AZS UMCS Lublin – TBV Start II Lublin 72:53 (24:21, 9:9, 24:12, 15:11)

AZS UMCS: A. Myśliwiec 19, Marciniak 18 (1x3), M. Prażmo 7 (1x3), Wydra 7, Muda 0 oraz Sobiech 7 (1x3), Wiśniewski 7, Stefaniuk 5 (1x3), Nycz 2, Jaworski 0, Strzałkowski 0.

TBV Start II: B. Pelczar 20 (4x3), Piliszczuk 15 (3x3), Kazmirowski 6 (2x3), Matysek 2, Breś 0 oraz Szewczyk 3 (1x3), Futrzyński 2, Grzegorczyk 2, Szyszkowski 2, Łoś 1, Mitrut 0, Nabożny 0.

Sędziowali: Łata i Godek. Widzów: 300.