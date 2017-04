Polonia Bytom – AZS UMCS Lublin 83:78. Będzie trzeci mecz

W drugiej odsłonie przewaga miejscowych oscylowała wokół 20 punktów. W pewnym momencie wynosiła nawet 24 „oczka” (47:23). Ostatecznie na przerwę obie ekipy schodziły przy wyniku 49:34. Po zmianie stron nie zanosiło się na zmianę obrazu gry. Polonia cały czas kontrolowała sytuację i wydawało się, że spokojnie zmierza po zwycięstwo.

Sytuacja zmieniła się w ostatniej odsłonie. Ta rozpoczęła się przy wyniku 68:50 na korzyść zespołu z Bytomia. Akademicy nie zamierzali się jednak poddawać. Przez sześć minut tej części spotkania goście trafili aż sześć razy za trzy (trzy celne rzuty Przemysława Tradeckiego i dwa Bartłomieja Karolaka) i było już tylko 76:70. W kolejnych fragmentach drużyna Przemysława Łuszczewskiego zbliżała się na trzy „oczka”, ale to by było na tyle. Gospodarze ostateczni w nerwowej końcówce dowieźli wygraną do ostatniego gwizdka.

Jeżeli AZS UMCS wygra w środę z Polonią, to w ćwierćfinale na zespół z Lublina czeka już ekipa Decka Pelplin. Rywale w drugiej rundzie szybko poradzili sobie ze Stalą Ostrów Wielkopolski wygrywając oba mecze. W rundzie zasadniczej ta drużyna wygrała 23 z 24 spotkań i była najlepsza w grupie A. Rywalizacja rozpocznie się 8 kwietnia (w hali przeciwnika) i również będzie się toczyć do dwóch zwycięstw. Kolejne spotkania zaplanowano na 22 i ewentualnie 26 kwietnia.

KK Polonia Bytom – AZS UMCS Lublin 83:78 (30:18, 19:16, 19:16, 15:28)

Polonia: Wróblewski 21 (3x3), Podkowiński 21, Sebrala 13 (1x3), Pawlak 10 (1x3), Wróbel 4 oraz Bączyński 5 (1x3), Zadęcki 5 (1x3), Gembus 4 (1x3).

AZS UMCS: B. Karolak 16 (3x3), Wiśniewski 14 (2x3), Tradecki 14 (4x3), Dusiło 2, Stefaniuk 1 oraz A. Myśliwiec 16, P. Jagoda 13 (3x3), Krzeszowski 2, Beczek 0.