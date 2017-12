TBV Start II Lublin – MUKS Hutnik Warszawa 106:77. Nie dali im szans

Zwycięstwo byłoby jeszcze bardziej okazałe, ale w ostatniej kwarcie Andrzej Dubielis i Michał Sikora zdecydowali się wpuścić na parkiet młodzież, która miała sporo problemów z silniejszymi fizycznie rywalami. Wcześniej dominacja „czerwono-czarnych” nie podlegała żadnej dyskusji. Na tle drugoligowego rywala Marcin Dutkiewicz czy Michael Gospodarek wyglądali jak profesorowie. Imponująca była zwłaszcza skuteczność rzutów trzypunktowych. W całym meczu „czerwono-czarni wykorzystali 16 z 32 prób. – Chcieliśmy złapać pewność siebie po porażce z King Szczecin. Ten mecz zastąpił jednostkę treningową i był świetną okazją do przećwiczenia pewnych rozwiązań – tłumaczył David Dedek, trener pierwszej drużyny.

Środową konfrontację z Hutnikiem warto również zapamiętać ze względu na występ Jakuba Zalewskiego. Doświadczony obrońca dołączył do TBV Startu zaledwie kilka dni temu i zdążył zagrać przez sekundę w meczu z King Szczecin. W spotkaniu z Hutnikiem błyszczał i pokazał, że może być wartościowym wzmocnieniem. 17 pkt i 3 celne „trójki” to niezły bilans, jak na debiut. – Jestem typem strzelca. W TBV Starcie czuję się coraz pewniej. Chcę jak najszybciej wdrożyć się w zespół i przyswoić sobie zagrywki. Cieszę się, ze trafiłem do Lublina – przyznał Jakub Zalewski.

TBV Start II Lublin – MUKS Hutnik Warszawa 106:77 (39:20, 29:12, 20:15, 18:30)

TBV Start II: Dutkiewicz 24 (7x3), Zalewski 17 (3x3), M. Gospodarek 15 (2x3), Ciechociński 12 (3x3), Szymański 8 oraz B. Pelczar 12, Czerlonko 7, Łoś 4 (1x3), Matysek 4, K. Samborski 3, Mitrut 0, Szyszkowski 0.

Hutnik: Malewski 18 (1x3), Janik 12 (2x3), Warmiak 8, Jasiński 8 (1x3), Dulnik 7 (1x3) oraz Pietrzak 10 (1x3), Skalski 6, Hausner 3, Łapiński 3, Andres 2, Jurkiewicz 0.

Sędziowali: Lasocki i Szwecowa. Widzów: 30.