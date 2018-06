Lublin Basket Cup 2018. Puchar pojechał do Azji

O ich zwycięstwie przesądził ostatni mecz, w którym ekipa Rishon zmierzyła się z TBV Startem I Lublin. Od samego początku ton grze nadawali zawodnicy z Izraela i w pierwszej połowie prowadzili już nawet różnicą 15 pkt. Gospodarze jednak po zmianie stron zaczęli grać już znacznie lepiej i na początku ostatniej odsłony zbliżyli się na zaledwie 5 „oczek”. Końcówka należała jednak do znakomicie dysponowanych graczy z Azji, wśród których prym wiódł Tal Or Peled. MVP imprezy w całym spotkaniu rzucił 30 pkt. Po stronie lublinian świetnie spisywał się Bartłomiej Pelczar. Syn prezesa TBV Startu zdobył w tym spotkaniu 20 pkt. – Ten turniej to wspaniałe doświadczenie dla nas wszystkich. Chłopcy do samego końca wierzyli w możliwość odniesienia końcowego triumfu. Wiedzieliśmy, że w małej tabelce pomiędzy nami, TBV Startem I i Cracovią Kraków będziemy pierwsi, jeżeli wygramy 13 pkt. Udało się zwyciężyć różnicą 15 „oczek” i zabieramy okazały puchar do domu – powiedział Norman Omen, opiekun Rishon. – Koszykarze z Izraela zagrali kapitalne zawody i zasłużenie zwyciężyli. Nam zabrakło szybkości. Zbyt wolno dzieliliśmy się piłką. Cieszę się, ze już kończymy ten sezon, bo jesteśmy nim po prostu zmęczeni. Rywalizowaliśmy aż na czterech frontach – powiedział Marek Zieliński, trener TBV Startu.

Wyniki: Rishon Le Zion – Równe 73:55 * TBV Start I Lublin – Iwanofrankiwsk 79:31 * TBV Start II Lublin – KS Cracovia 1906 Kraków 45:95 * Cracovia – Iwanofrankiwsk 45:58 * TBV Start II – Rishon 36:85 * TBV Start I – Równe 92:41 * TBV Start I – Cracovia 71:49 * Rishon – Iwanofrankiwsk 62:40 8 TBV Start II – Równe 29:85 * Rishon – Cracovia 29:45 * TBV Start II – TBV Start I 33:69 * Iwanofrankiwsk – Równe 52:50 * TBV start II – Iwanofrankiwsk 27:72 * Cracovia – Równe 68:38 * TBV Start I – Rishon 61:76. Klasyfikacja końcowa: 1. Rishon, 2. TBV Start I, 3.. Cracovia, 4. Iwanofrankiwsk, 5. Równe, 6. TBV Start II.