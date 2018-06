TBV Start wystawi dwie drużyny w European Youth Basketball League

EYBL to cykl turniejów, podczas których dochodzi do konfrontacji zespołów z wielu różnych państw Starego Kontynentu. Tak jak przed rokiem, nasi młodzieżowcy z prowadzonego przez trenera Marka Zielińskiego zespołu U20 będą rywalizować w imprezach kategorii „junior”. Natomiast swój debiutancki sezon w młodzieżowej Eurolidze zaliczy drużyna TBV Startu U16, którą opiekuje się trenerski duet Marcin Ciećko – Wojciech Paszek.

Udział w młodzieżowej Eurolidze to doskonała okazja do sprawdzenia umiejętności lubelskiej młodzieży na tle międzynarodowym. Głowna idea, która przyświeca EYBL to stworzenie przestrzeni, gdzie młodzież z różnych państw będzie mogła się poznać, rywalizować ze sobą oraz podnosić swoje umiejętności. To idealna płaszczyzna wymiany doświadczeń dla młodych zawodników oraz sztabów szkoleniowych. Szeroka współpraca w ramach ligi pozwoli poznać także rozwiązania organizacyjne w innych europejskich klubach.

Głęboko wierzymy, że uczestnictwo w EYBL coraz większej ilości młodych zawodników TBV Startu Lublin będzie doskonałym narzędziem kształtowania właściwych postaw oraz pomoże im w realizacji sportowych marzeń.

– Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni jako klub i będziemy mogli znów sprawdzić umiejętności naszej młodzieży, a także wypromować miasto oraz koszykówkę i to w podwójnym wymiarze. To pokazuje, że stale się rozwijamy i umacniamy jako organizacja – mówi Arkadiusz Pelczar, prezes TBV Startu Lublin. – Nasz udział w EYBL nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i pomoc prezesa Lubelskiego Związku Koszykówki, Marka Lembrycha, któremu serdecznie dziękujemy. Zawsze możemy również liczyć na wsparcie Urzędu Miasta i prezydenta Krzysztofa Żuka, co stanowi wartość dodaną – podkreśla.

Ze wstępnego kalendarza EYBL wynika, że zespół U16 rozpocznie rozgrywki pod koniec października turniejem w stolicy Białorusi, Mińsku. Natomiast drużyna do lat 20 ma przystąpić do zmagań na europejskim poziomie już w połowie września w Krakowie. Terminarz zostanie potwierdzony wkrótce.