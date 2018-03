LNBA. Kadeo-Nadar nadal w grze

Piotr Ziółkowski to jeden z najlepszych zawodników LNBA (fot. Radosław Pizon/Facebook LNBA)

W niedzielę rozegrano pierwszy mecz rywalizacji pomiędzy Braćmi Mrozik i Matematyką. To spotkanie było rewanżem za ubiegłoroczny finał, w którym lepsza byłą Matematyka. Teraz było tak samo – obrońcy tytułu wygrali 72:54. Bracia zagrali dwie różne połowy. W pierwszej dominowali i potrafili prowadzić różnicą nawet 8 pkt. Po zmianie stron zdecydowaną przewagę uzyskała Matematyka, która zdeklasowała przeciwników zwłaszcza w ostatniej odsłonie. Ten fragment wygrała aż 21:8. Ojcem sukcesu był Bogdan Lembrych, zdobywca 15 „oczek”. Po drugiej stronie wyróżnił się Jacek Olejniczak. Doświadczony center skompletował double-double, na które złożyło się 10 pkt i 13 zbiórek. Szansy na awans do finału nie wykorzystało Alco, które w drugim meczu serii przegrało z Kadeo-Nadar 66:71. Jeszcze na 3 min przed końcem Kadeo prowadziło ledwie 67:66. Później jednak seria niecelnych rzutów w wykonaniu Alco pozwoliła Kadeo jeszcze powiększyć przewagę. Świetny mecz rozegrał Piotr Ziółkowski. Były zawodnik Pogoni Puławy zdobył 28 pkt i miał aż 6 asyst. W Alco wyróżnił się Bartosz Zduniak. Zawodnik z przeszłością w Starcie Lublin zapisał na swoim koncie 23 pkt.

W Konferencji B z awansu cieszą się Korwex i KSC Rodmos. Ten drugi zespół stoczył pasjonującą rywalizację z ekipą Alpaca-Alfachem. Tu również górę wzięło większe doświadczenie Rodmosu, który po mistrzowsku rozegrał końcówkę. Bohaterem meczu był Paweł Zdeb, zdobywca aż 15 pkt. Dla pokonanych 17 pkt zdobył Miłosz Jusiak.

Finalistów Konferencji C poznamy dopiero za tydzień, kiedy odbędą się trzecie mecze w obu parach. Antyshop.pl, który rywalizował z Espo Pszczółką II, swoją szansę na awans przegrał w trzeciej kwarcie. Pszczółka wygrała ten fragment aż 25:9. Szalona pogoń w ostatniej kwarcie nie przyniosła rezultatów i Antyshop przegrał 60:69. Bohaterem spotkania był Jakub Bielawski. Jego 19 pkt i 16 zbiórek robią olbrzymie wrażenie. U przegranych double-double (14 pkt, 10 zb.) skompletował Kamil Karwas. (kk)

Konferencja A – półfinały (do dwóch zwycięstw): Bracia Mrozik – Matematyka 54:72. Stan rywalizacji: 0:1 * Kadeo Nadar – Alco 71:66. Stan rywalizacji: 1:1. O 5 miejsce: Arkada – Kaddi.pl 69:58. O 7 miejsce: Ekbud Team – Grizzly Asseco BS 63:52.

Konferencja B – półfinały (do dwóch zwycięstw): KSC Rodmos – Alpaca-Alfachem 61:55. Stan rywalizacji: 2:0. Rodmos awansował do Konferencji A * Vapol D-Art – Korwex 73:84. Stan rywalizacji: 2:0. Korwex awansował do Konferencji A. O 5 miejsce: Devils – NoToCo 28:55. O 7 miejsce: GoPro 51 – Venta 0:20 (v.o.).

Konferencja C – półfinały (do dwóch zwycięstw): Antyshop.pl – Espo Pszczółka II 60:69. Stan rywalizacji: 1:1 * Folpak – Mavericks 85:74. Stan rywalizacji: 1:1. O 5 miejsce: Kouba – Family Team 0:20 (v.o.). O 7 miejsce: Nplay – Winiarnia u Dyszona 59:51.