Pierwsze transfery Pszczółki AZS UMCS Lublin. Mistrzyni Europy na pokładzie!

Są pierwsze decyzje kadrowe w ekipie Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS. Klub z Lublina podpisał umowy z dwoma nowymi zawodniczkami. To Dajana Butulija, która w 2015 roku zdobywała złoty medal mistrzostw świata z Serbią oraz Martyna Cebulska z Ostrovii Ostrów Wielkopolski

Butulija ma 31 lat i w swojej bogatej karierze oprócz rodzimej ligi grała chociażby w: Hiszpanii, Francji, czy Szwecji. Ostatnio była zawodniczką serbskiego klubu Radivoj Korać. Na swoim koncie oprócz mistrzostwa Europy zdobytego w 2015 roku ze swoją reprezentacją ma również wiele innych, klubowych tytułów. Sześć razy wygrywała ligę serbską, cztery razy zdobywała puchar Serbii, triumfowała w lidze szwedzkiej, a dodatkowo dwukrotnie jej zespoły okazywały się najlepsze w Lidze Adriatyckiej.

Najnowszy nabytek Pszczółek mierzy 176 cm i gra na pozycji numer dwa. Minione rozgrywki Butulija zaczynała w izraelskim Maccabi Ashdod, a później wylądowała w rumuńskim Cluj Napoca. W barwach tego pierwszego klubu występowała w rozgrywkach Pucharu Europy. Jeszcze kilka lat temu, kiedy była koszykarką Partizan Galenika potrafiła zdobywać w europejskich pucharach po kilkanaście punktów na mecz (średnia 15,8 w 2012 roku i 13,7 w kolejnym sezonie) ostatnio nie była tak skuteczna, ale i tak powinna być bardzo dużym wzmocnieniem.

Kontrakt z zespołem trenera Wojciecha Szawarskiego podpisała również Martyna Cebulska. To 25-letnia rozgrywająca, która już w 2010 roku debiutowała w zespole Ostrovii. W sezonie 2014/2015 zakładała koszulkę ekipy King Wilki Morskie Szczecin. Wróciła jednak do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie pracowała właśnie pod okiem nowego szkoleniowca Pszczółki AZS UMCS. W lutym tego roku przeniosła się do Energii Toruń. W barwach Ostrovii notowała niemal 6 punktów na mecz i 2,1 asysty. Dodatkowo rzucała za trzy prawie z 40-procentową skutecznością. W Toruniu spędzała już na parkiecie zdecydowanie mniej czasu.