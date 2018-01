Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS w niedzielę zagra z AZS Poznań

W meczu szesnastej kolejki rozgrywek, Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin zmierzy się we własnej hali z ENEA AZS Poznań. Dla podopiecznych trenera Wojciecha Szawarskiego będzie to okazja na przerwanie złej passy.

Pierwszy mecz między obiema ekipami zakończył się wyraźną wygraną lublinianek, które w stolicy Wielkopolski triumfowały 54:77. Jednak początek sezonu nie był najlepszy dla drużyny ENEI. Od tego momentu trochę się zmieniło. Koszykarki prowadzone przez trenera Marka Lebiedzińskiego przez długi okres regularnie notowały na swoim koncie porażki. Przełamanie przyszło dopiero w ósmej kolejce Basket Ligi. Wtedy poznanianki po raz pierwszy poczuły smak zwycięstwa na parkietach najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju. 18 listopada ENEA wspomagana dopingiem własnych kibiców pokonała PGE MKK Siedlce 85:64. To spotkanie było punktem zwrotnym dla losów drużyny z Wielkopolski. Tydzień później najbliższe rywalki Pszczółek pokonały na wyjeździe Widzew Łódź 72:66, a w następnej kolejce odniosły trzecie zwycięstwo z rzędu, wygrywając w Ostrowie Wielkopolskim z tamtejszą Ostrovią 79:75. Trzy dni po tym ENEA co prawda uległa Enerdze Toruń, ale wynik nie mógł być powodem do wstydu (71:79). Rok 2017 zespół z Poznania zakończył porażką z Polkowicami 53:103. Druga runda zaczęła się jednak od bardzo mocnego uderzenia. Zwycięstwo z Basketem 90 Gdynia 70”68 z pewnością sprawia, że Pszczółki muszą mieć się na baczności.

Tym bardziej biorąc pod uwagę to, jak lublinianki zaczęły rundę rewanżową. Oczywiście przegrane z Polkowicami 63:81 oraz wyjazdowa porażka w Gdyni 64:74 musiały być brane pod uwagę, bo przeciwnicy do najłatwiejszych nie należeli. Poza tym w ostatnim wyjazdowym spotkaniu nie zagrała ważna dla zespołu Feyonda Fitzgerald. Lublinianki mają potencjał, o czym niejednokrotnie nam już przypominały. Teraz kibice jak same zawodniczki czekają na pierwsze zwycięstwo, które z pewnością przyniesie pewien komfort psychologiczny przed kolejnymi meczami.

ENEA aktualnie z dorobkiem 17 punktów zajmuje jedenaste miejsce w tabeli. Koszykarki z Lubelszczyzny na swoim koncie zgromadziły 22 „oczka”, co pozwala plasować się im na siódmej pozycji.