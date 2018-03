Pszczółki gorsze od Ostrovii, rywalem w play-off Polkowice

Pszczółki pojechały do Ostrowa Wielkopolskiego, żeby zrehabilitować się za domową porażkę z Energą sprzed kilku dni. Nie udało się. Przegrały z teoretycznie słabszym rywalem 78:88, ale tak naprawdę w ich położeniu nie zmieniło to nic. Zajęły szóstą lokatę w sezonie zasadniczym i w pierwszej rundzie play-off zmierzą się z CCC Polkowice. Nawet gdyby wygrały ich plany nie wyglądałyby inaczej.

W rywalizacji z ekipą z Dolnego Śląska podopieczne Wojciecha Szawarskiego z pewnością nie będą faworytem. W Lublinie wszyscy doskonale pamiętają styczniowy mecz, przegrany 63:81. Od tego czasu potencjał CCC nie zmniejszył się, a Pszczółki straciły Martę Witkowską i Martynę Cebulską, które z powodu kontuzji w tym sezonie już nie zagrają. Mimo fenomenalnej dyspozycji Uju Ugoki (w środę 27 punktów i 12 zbiórek), będzie ciężko nawiązać walkę.

Zawodniczki w Basket Lidze Kobiet nie będą miały wiele czasu na odpoczynek i mogą zapomnieć o spędzeniu w rodzinnej atmosferze świąt wielkanocnych. Rywalizacja w fazie play-off rozpocznie się za niespełna tydzień. Pierwsze spotkania zostanę rozegrane już we wtorek, 3 kwietnia, a kolejne dzień później. Następnie rywalizacja przeniesie się do niżej rozstawionych ekip, gdzie zaplanowano spotkania 7 i ew. 8 kwietnia. Jeżeli do wyłonienia zwycięzcy niezbędne będzie rozegranie piątego meczu, ten odbędzie się w środę 11 kwietnia.

Ostrovia Ostrów Wielkopolski – Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin 88:78 (26:19, 18:22, 21:22, 23:15)

Ostrovia: Naczk 19 (3x3), Motyl 19 (2x3), Lewis 17, Ruljowa 12 (2x3), Jasnowska 10 (2x3) oraz Mfoula 6 (1x3), Joks 5, Nowicka 0, Kowalczyk 0.

Pszczółka: Ugoka 27, Butulija 17 , Fitzgerald 16 (1x3), Dorogobuzowa 8 (1x3), Mistygacz 3 (1x3) oraz Dobrowolska 3, Kędzierska 2, Poleszak 2.