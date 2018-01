Pszczółki grają z Basketem Gdynia. Będzie okazja do rewanżu

Gdynianki z bilansem siedmiu zwycięstw i sześciu porażek (20 pkt) zajmują aktualnie siódme miejsce w tabeli. Podopieczne trenera Gundarsa Vetry zakończyły ubiegły rok przegraną w Polkowicach 82:64. Podobnie zaczęły drugą rundę – w czternastej serii gier lepsza od nich okazała się w Poznaniu miejscowa Enea, która wygrała 70:68. Z pewnością zawodniczkom Basketu będzie zależało, aby wygrać pierwszy raz od ponad miesiąca w Basket Lidze Kobiet. Biorąc pod uwagę całą pierwszą rundę, wydawać się może, początek sezonu być lepszy w wykonaniu gdynianek niż kolejna jego część. Jednak oprócz rozgrywek krajowych Basket toczy boje na arenie międzynarodowych w zmaganiach EuroCup Women. Po wyjściu z grupy oraz pokonaniu rywala w fazie play-off, w grze została najlepsza szesnastka drużyn. Starcie z niemieckim Virtusem Eirene w gdyńskiej hali zakończyło się porażką gospodyń 72:76. Rewanż odbył się wczoraj wieczorem. Dodatkowy mecz z pewnością będzie dla Basketu ciężką przeprawą, a czasu na regenerację na spotkanie z Pszczółkami wiele nie będzie. Czy to w jakiś sposób może wpłynąć na dyspozycję gdynianek?

Lublinianki muszą myśleć przede wszystkim o sobie i o tym, co one zaprezentują w najbliższym starciu. Po świetnej końcówce roku zakończonej pięcioma kolejnymi wygranymi z kolei, nowy rok zaczęły od porażki z CCC Polkowice 63:81. Jednak to tylko jeden mecz, po którym nie można wysnuwać zbyt daleko idących wniosków. Pszczółki bowiem, że grać umieją pokazywały nam niejednokrotnie, choćby ogrywając mistrza Polski – Ślęzę Wrocław w jego hali 68:73. Aktualnie Pszczółka z dorobkiem 21 punktów zajmuje piąte miejsce w lidze. – Musimy wrócić do pracy zarówno nad obroną, jak i atakiem oraz wrócić do tego, co umiemy najlepiej – powiedziała. poostatnim przegranym spotkaniu z Polkowicami Uju Ugoka.

Czy Pszczółki tak uczynią i wygrają pierwszy mecz w 2018 roku? Tego dowiemy się w niedzielę o godzinie 18.