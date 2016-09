Wraca Tauron Basket Liga Kobiet. Pszczółka gra z Artego

W minionym sezonie trener Krzysztof Szewczyk wraz ze swoją ekipą ugrał więcej, niż od nich oczekiwano. Do awansu do play-off, który był dla Pszczółki AZS UMCS celem numer jeden, dorzucił niespodziewanie Puchar Polski.

W tym roku o jakiekolwiek trofeum będzie jeszcze ciężej, bo ligowi przeciwnicy poważnie się wzmocnili, ale i w Lublinie nie zasypiali gruszek w popiele. W letniej przerwie doszło do kilku zmian personalnych, a nowe zawodniczki mają być realnymi wzmocnieniami akademiczek.

– Uważam, że potencjał kadry jest podobny, jak przed rokiem. Może ze względu na nieco inną charakterystykę zawodniczek, trochę inaczej rozłożyły się akcenty, ale siła i możliwości są na podobnym poziomie – ocenia Szewczyk.

Najnowszym wzmocnieniem Pszczółki jest Agata Dobrowolska, która dołączyła do zespołu przed kilkoma dniami.

– Znam Agatę już od lat. Ona jeszcze przed sezonem się z nami przygotowywała. Na pewno nie było jej łatwo, bo tak naprawdę w środę przyleciała z Hiszpanii. W czwartek, po trzech, czterech godzinach, wsiadła z nami do autokaru i pojechała na turniej na Łotwę. Czas działa na jej korzyść i na pewno będzie dla nas dużym wzmocnieniem – przekonuje szkoleniowiec.

Dla lublinianek spotkanie z Artego nie będzie pierwszym poważnym meczem w tym sezonie. Na przetarcie w miniony weekend wzięły udział w turnieju Eastern European Women’s Basketball League, gdzie wygrały dwa mecze i jeden przegrały.

– Do poprawy jest jeszcze komunikacja w obronie. Na pewno też musimy zwrócić uwagę na znajomość naszego systemu ataku. Z tym się liczyliśmy, że to jeszcze nie będzie na jakimś wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o plusy, to gramy dobrze jeden na jeden i bardzo dobrze biegamy do szybkiego ataku. To powinny być atuty tego zespołu. Tak naprawdę w Rydze mieliśmy bardzo słaby fragment w pierwszym meczu, tę pierwsza połowę, gdzie zagraliśmy bardzo słabo z Wilnem. Później było już zdecydowanie lepiej. Myślę, że jak na te sześć, siedem wspólnych treningów można być zadowolonym – twierdzi Szewczyk.

Faworytem niedzielnego spotkania będą koszykarki z Bydgoszczy, które po świetnym minionym sezonie, w którym wywalczyły wicemistrzostwo Polski, jeszcze się wzmocniły. Do odgrywających kluczowe role w zespole Elżbiety Międzik, Martyny Koc oraz Maurity Reid dołączyły mistrzyni Polski Denesha Stallworth oraz wybrana w drafcie WNBA w 2013 roku Anne Marie Armstrong.

– Musimy zagrać swoje. Jeśli pójdziemy z tym zespołem na taką, jak ja to nazywam, wymianę ciosów, to nie będzie nam łatwo. Musimy je zatrzymać w defensywie, sami zagrać swoją koszykówkę i wtedy mamy szansę na zwycięstwo – kończy szkoleniowiec Pszczółki.

PSZCZÓŁKA AZS UMCS LUBLIN

ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin

Prezes: Dariusz Gaweł. Trener: Krzysztof Szewczyk. Drugi trener: Przemysław Łuszczewski.

Podkoszowowe: Uju Ugoka (Nigeria, 93) * Agata Dobrowolska (92) * Kateryna Dorogobuzowa (90) * Marta Jujka (88) * Dominika Poleszak (97).

Obwodowe: Tess Madgen (Australia, 90) * Olivia Szumełda-Krzycka (90) * Dorota Mistygacz (92) * Aleksandra Kędzierska (96).

Rozgrywające: Aliyyah Handford (USA, 94) * Dominika Owczarzak (94) * Kaja Grygiel (97).

Przybyły: Ugoka (Lavezzini Parma, Włochy), Dobrowolska (El Paso University, USA), Madgen (Melbourne Boomers, Australia), Mistygacz (Ślęza Wrocław), Handford (St. John’s University, USA).

Ubyły: Leah Metcalf (Toulouse Metropole Basket, Francja), Jhasmin Player (Maine Black Bears, USA, asystent trenera), Monika Skrzecz (Artego Bydgoszcz), Kinga Piędel (JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec), Agata Szczepanik (Energa Toruń), Drey Mingo, Agnieszka Makowska (obie szukają klubów).

Terminarz pierwszej rundy Tauron Basket Ligi Kobiet

1. kolejka – 1–2 października

Wisła Can–Pack Kraków – PGE MKK Siedlce * TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski – Energa Toruń * CCC Polkowice – Cosinus Widzew Łódź * Basket 90 Gdynia – JAS–FBG Zagłębie Sosnowiec * Pszczółka AZS UMCS Lublin – Artego Bydgoszcz * 1KS Ślęza Wrocław – InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wlkp.

2. kolejka – 8–9 października

MKK – Widzew * Zagłębie – Ostrovia * AZS AJP – Basket * Wisła – Pszczółka * Energa Toruń – CCC Polkowice * Artego – Ślęza.

3. kolejka – 15–16 października

Ślęza – Wisła * Basket – Artego * Pszczółka – MKK * Ostrovia – AZS AJP * CCC Polkowice – Zagłębie * Widzew – Energa Toruń.

4. kolejka – 19 października

MKK – Energa Toruń * Zagłębie – Widzew * AZS AJP – CCC Polkowice * Artego – Ostrovia * Pszczółka – Ślęza * Wisła – Basket *

5. kolejka – 22–23 października

Ślęza – MKK * Basket – Pszczółka * AZS AJP – Widzew * Ostrovia – Wisła * CCC Polkowice – Artego * Energa Toruń – Zagłębie *

6. kolejka – 29–30 października

MKK – Zagłębie * AZS AJP – Energa Toruń * Artego – Widzew * Ślęza – Basket * Wisła – CCC Polkowice * Pszczółka – Ostrovia.

7. kolejka – 5–6 listopada

Basket – MKK * Zagłębie – AZS AJP * Ostrovia – Ślęza * Widzew – Wisła * Energa Toruń – Artego * CCC Polkowice – Pszczółka.

8. kolejka – 12–13 listopada

MKK – AZS AJP * Artego – Zagłębie * Ślęza – CCC Polkowice * Basket – Ostrovia * Pszczółka – Widzew * Wisła – Energa Toruń.

9. kolejka – 26–27 listopada

Ślęza – Widzew * Zagłębie – Wisła * AZS AJP – Artego * Energa Toruń – Pszczółka * Ostrovia – MKK * CCC Polkowice – Basket.

10. kolejka – 1–4 grudnia

Pszczółka – Zagłębie * MKK – Artego * Ślęza – Energa Toruń * Basket – Widzew * Ostrovia – CCC Polkowice * Wisła – AZS AJP

11. kolejka – 10–11 grudnia

Zagłębie – Ślęza * AZS AJP – Pszczółka * Artego – Wisła * Energa Toruń – Basket * CCC Polkowice – MKK * Widzew – Ostrovia.

12. kolejka – 17–18 grudnia

MKK – Wisła * Artego – Pszczółka * AZS AJP – Ślęza * Zagłębie – Basket * Energa Toruń – Ostrovia * Widzew – CCC Polkowice.

13. kolejka – 21 grudnia

Basket – AZS AJP * Ślęza – Artego * Widzew – MKK * Ostrovia – Zagłębie * Pszczółka – Wisła * CCC Polkowice – Energa Toruń.