Znamy terminarz trzeciego turnieju EEWBL

Po dwóch turniejach Eastern European Women’s Basketball League Pszczółka Polski-Cukier z trzema zwycięstwami w pięciu meczach zajęła trzecie miejsce w swojej grupie. Dzięki temu w rundzie kwalifikacyjnej zmierzy się z niżej notowanymi przeciwniczkami.

Rywalkami akademiczek podczas turnieju, który w dniach 6-8 stycznia zostanie rozegrany w łotewskiej Lipawie będą kolejno: Istanbul University, VEGA1 Lipawa oraz Astana Tigers. Awans do Final Eight, zaplanowanego na 30 marca-2 kwietnia w Koszycach, wywalczą cztery najlepsze drużyny z grupy, w której są także Good Angels Koszyce oraz TTT Ryga. Pszczółkom do przypieczętowania sukcesu powinno wystarczyć jedno zwycięstwo.