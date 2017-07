Bartosz Ciechociński (TBV Start Lublin): Faza play-off jest realna

Mimo trwających wakacji nie macie zbyt dużo wolnego, ponieważ David Dedek zafundował wam treningi indywidualne. Jak idą przygotowania?

– Każdy koszykarz jest profesjonalistą i co roku przygotowywał się indywidualnie do sezonu. Po raz pierwszy mam możliwość jednak pracy z trenerem, który został w Lublinie na całe wakacje. Skupiamy się głównie na technice indywidualnej oraz na rzucie. Ja dodatkowo staram się poprawić grę na koźle. Wierzę, że to przyniesie zamierzony efekt i poprawi moją grę w nadchodzącym sezonie.

Nie masz obaw, że brak wakacji odbije się negatywnie na waszej formie w trakcie sezonu?

– Nie, bo mieliśmy cztery tygodnie odpoczynku. W NBA nie ma żadnych przerw i zawodnicy jakoś funkcjonują. Myślę, że to dobry sposób przygotowań do nowego sezonu.

Do drużyny dołączył Michael Gospodarek, twój dawny znajomy z czasów Novum Lublin...

– Bardzo się z tego cieszę, bo to kolejna osoba w zespole, która pochodzi z Lublina. Myślę, że przypomnimy sobie kilka dawnych zagrań i na boisku będzie widać to, że długo graliśmy razem.

Jak ocenisz dotychczasowe działania klubu na rynku transferowym?

– Udało się pozyskać kilku ciekawych zawodników i wydaje się, że nasz skład wygląda dość dobrze. Na ostateczną ocenę przyjdzie jeszcze czas, bo wiele zależy od tego jakich graczy zagranicznych uda nam się pozyskać.

Jakie cele stawiasz sobie przed nadchodzącym sezonem?

– Na mówienie o celach jest jeszcze za wcześnie. Poczekajmy na moment, kiedy będziemy znali pełny skład drużyny. Słyszałem jednak, że w klubie liczą na awans do fazy play-off. Myślę, że jest to jak najbardziej realne. Pod względem indywidualnym, ważne jest dla mnie częstsze przebywanie na parkiecie. Wtedy będę mógł stale podnosić swoje umiejętności.