Center w Lublinie pilnie potrzebny

Stefan Balmazović i jego koledzy robili co mogli, ale nie byli w stanie pokonać znacznie silniejszych przeciwni-ków (fot. WOJCIECH NIEŚPIAŁOWSKI)

Jak podaje branżowy portal sportando.com, Amerykanin ostatnio występujący w niemieckim MHP Riesen Ludwigsburg ma dotrzeć do Lublina w środę. To dobra informacja, bo bez niego siła podkoszowa czerwono-czarnych wygląda bardzo skromnie. Wykorzystała to w czwartek Polpharma Starogard Gdański, która zupełnie zdominowała tę strefę boiska. Gospodarze wygrali 85:70, a w ich zespole brylował Martynas Sajus. Litwin zdobył 20 pkt i zebrał 10 piłek. – Rywale mieli więcej determinacji i woli walki. Graliśmy zbyt miękko i za wolno – podsumował czwartkowe zawody David Dedek.

W niedzielnym meczu z Energą Czarnymi Słupsk ponownie dał o sobie znać brak rasowego centra. Gospodarze dominowali pod obiema deskami, a spod kosza zdobyli znaczną część punktów. Mecz był już praktycznie rozstrzygnięty w przerwie, na którą słupszczanie schodzili prowadząc aż 16 pkt. W kolejnych minutach jeszcze powiększyli tę przewagę i wygrali 89:58. (kk)

Mecz czwartkowy

Polpharma Starogard Gdański – TBV Start Lublin 85:70 (19:21, 24:22, 23:14, 19:13)

Polpharma: Sajus 20, Flieger 12 (2x3), Davis 12 (2x3), Diduszko 4, Paliukenas 4 (1x3) oraz Miles 16 (2x3), Schenk 10 (2x3), Mirković 7 (2x3), Długosz 0, Michałek 0.

TBV Start: Balmazović 23 (6x3), Wiggins 8, Kellogg 7 (1x3), Ciechociński 4, Trojan 4 oraz Covington 14 (1x3), Dłoniak 7 (1x3), Kowalski 3 (1x3), Bonarek 0, Dziemba 0.

Sędziowali: Trawicki, Proc i Mordal. Widzów: 1000.

Mecz niedzielny

Energa Czarni Słupsk – TBV Start Lublin 89:58 (22:12, 25:19, 25:11, 17:16)

Energa: Cesnauskis 16 (4x3), Ginyard 13 (1x3), Surmacz 12 (1x3), Lewis 11, Kravish 10 oraz Goods 12 (2x3), Dąbrowski 7 (1x3), Johnson 6, Rypiński 2, Fuks 0.

TBV Start II: Wiggins 9 (1x3), Balmazović 8 (2x3), Trojan 5, Kellogg 2, Bonarek 0 oraz Covington 14 (3x3), Dłoniak 11 (1x3), Ciechociński 5 (1x3), Kowalski 4, Dziemba 0.

Sędziowali: Calik, Lenczowski i Chrakowiecki. Widzów: 1500.