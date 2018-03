David Dedek (TBV Start): Zespół jest jak mur

Za wami dwie ligowe porażki. Jakie są ich przyczyny? Czy już można mówić o kryzysie?

– Na pewno w meczach z BM Slam Stalą Ostrów Wielkopolski oraz GTK Gliwice zespół nie funkcjonował zbyt dobrze. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest bardzo dużo. Myślę jednak, że w ostatnich dniach zrobiliśmy duży krok do przodu i oczyściliśmy nasze głowy. To powinno przynieść efekt w sobotnim meczu z Polskim Cukrem Toruń (początek o godz. 19 w hali Globus – red.).

Z tym rywalem w tym sezonie mierzyliście się już dwa razy i oba spotkania skończyły się waszymi porażkami...

– Oni grają bardzo dobrą koszykówkę, a na każdej pozycji jest po dwóch wartościowych zawodników. Musimy wyciągnąć wnioski z poprzednich porażek. Nie zmieniamy jednak przygotowań i pracujemy, tak jak przed każdym ligowym spotkaniem. Zespół jest jednak dobrze zmotywowany i zdeterminowany, aby odnieść sukces. Trzeba walczyć o każdą piłkę. Tu nie ma miejsca na wielką filozofię, bo obie ekipy doskonale się znają. Wiemy, że zespół z Torunia ciągnie przede wszystkim Karol Gruszecki. Nie zamierzamy się jednak skupiać wyłącznie na nim. Musimy powrócić do naszej gry, która dawała nam zwycięstwa.

Czy miał pan pretensje do polskich zawodników, którzy w meczach ze Stalą i Gliwicami dali bardzo mało punktów?

– Niebezpiecznie jest dzielić zespół na Polaków i obcokrajowców. Każdy zawodnik w tej drużynie jest ważny. I nie jest istotne czy chodzi tu o dorobek punktowy, czy pobudzanie drużyny podczas pobytu na ławce rezerwowych. Ten zespół jest zbudowany jak mur, którego zadaniem jest ochrona naszej twierdzy. Kiedy brakuje jednej cegły, to wszyscy mamy problem.

Część kibiców zarzucała zawodnikom brak zaangażowania w ostatnich spotkaniach...

– W Gliwicach zaczęliśmy w dobrym rytmie i początkowo wszystko szło zgodnie z planem. W drugiej połowie jednak kilka elementów sprawiło, że nasza gra się posypała. Źle zareagowaliśmy na pewne wydarzenia w tym meczu i pozwoliliśmy sobie przez to na utratę właściwej koncentracji.

Zauważam jednak pewną prawidłowość, Start od wielu lat ma problemy z wchodzeniem w rytm meczowy po długich przerwach. Z czego to wynika?

– Ostatnio mieliśmy sporo problemów zdrowotnych, co nas wytrąciło z równowagi. Przed meczem pucharowym w Warszawie James Washington był chory i nie trenował przez 14 dni. Dostaliśmy nauczkę w dwóch ostatnich meczach i wiemy, co musimy zmienić. Myślę, że w sobotę zobaczymy zespół w znacznie lepszej dyspozycji.

Wierzy pan w awans do fazy play-off?

– To jest nasz cel i wierzę, że jest on możliwy do zrealizowania. Tabela jest mocno spłaszczona i kwestia awansu do fazy pleo-off będzie rozstrzygać się dopiero w ostatniej kolejce. Nadal jesteśmy w grze o wejście do czołowej ósemki.