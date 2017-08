Jason Boone nie wróci do TBV Startu. Lublinianie wznowili treningi

TBV Start w poniedziałek rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Na dniach można się spodziewać kolejnych ruchów kadrowych. Wiadomo już, że w nowym sezonie w zespole zabraknie Jasona Boone’a

Koszykarze z Lublina najpierw przechodzili szczegółowe badania, a w poniedziałek spotkali się na pierwszych zajęciach. Przed drużyną trenera Davida Dedka dwa miesiące treningów.

– Na początek skupimy się na przygotowaniu drużyny pod względem motorycznym – wyjaśnia trener TBV Startu. – Później stopniowo będziemy dokładać do tego pracę nad taktyką. Treningi będą odbywać się na powietrzu, w hali Globus oraz na siłowni. W ostatni weekend sierpnia rozegramy pierwsze dwa sparingi we Włocławku z Anwilem oraz w Toruniu z Polskim Cukrem. Natomiast we wrześniu czekają nas turniej w Warce, a także Memoriał Zdzisława Niedzieli – dodaje szkoleniowiec czerwono-czarnych.

TBV Start w lecie pozyskał kilku nowych zawodników. Do drużyny już wcześniej dołączyli: skrzydłowy Marcin Dutkiewicz, środkowy Roman Szymański, a także rozgrywający Michael Gospodarek. Na pozycji numer jeden może występować także pierwszy zagraniczny gracz, który podpisał umowę z klubem, z Lublina – James Washington. W kadrze zostali: Paweł Kowalski, Mateusz Dziemba i Bartosz Ciechociński. Nie brakuje też zdolnej młodzieży w postaci: Wojciecha Matyska, Bartłomieja Pelczara, Jana Piliszczuka oraz Mirosława Uniłowskiego. Obecnie kadra zespołu trenera Dedka liczy 11 koszykarzy. W najbliższym czasie, niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu można się spodziewać kolejnych transferów.

Niestety, nie ma już szans, żeby kolejne rozgrywki czerwono-czarną koszulkę zakładał Jason Boone. Amerykanin zdecydował się przenieść do Rumunii, a jego nowym pracodawcą będzie Steaua Bukareszt. Inne kluby znaleźli również: Jakub Dłoniak (AZS Koszalin), Łukasz Bonarek (powrót do Rosy Radom) oraz Jarosław Trojan (również Rosa Radom). Ponadto działacze zrezygnowali z usług Michała Jankowskiego.

Nic nie zmieni się za to w sztabie szkoleniowym ekipy z Lublina. Asystentem trenera Dedka nadal będzie Michał Sikora, trenerem przygotowania fizycznego pozostanie Jakub Drozd, a fizjoterapeutami będą: Jakub Majewski i Paweł Pogorzelec. Do 25 sierpnia powinien być znany terminarz nowego sezonu PLK.