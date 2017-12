Mecz Słodkich Serc już we wtorek w hali MOSiR

To jedyny mecz w roku, w którym najważniejsi nie są koszykarze. Co roku tego dnia sportowcy ustępują pola potrzebującym dzieciom, dla których są zbierane słodkości. W tę akcję regularnie włączają się ludzie z całej Polski. Kilka lat temu pomógł również Marcin Gortat. Piłka z jego autografem została zlicytowana za 900 kg słodyczy. To aktualny rekord akcji. Rok temu licznik zatrzymał się 423,48 kg. Koszykarze TBV Startu Lublin przekazali wtedy 300 kilogramów.

Dzisiejsze spotkanie będzie również interesujące z innego względu. Na parkiecie pojawią się dwa najlepsze lubelskie zespoły – męski TBV Start i kobiecy Pszczółka Polski-Cukier. Oba na co dzień występują w ekstraklasie, a ich celem jest awans do fazy play-off. W ich składach jest sporo ciekawych postaci, które z pewnością zaprezentują wiele efektownych akcji.

W ekipie TBV Startu sporo emocji powinien dostarczyć występ Darryla Reynoldsa. Amerykański center to chyba najlepszy dunker w ekipie „czerwono-czarnych”. Kilka jego zagrań znalazło się już w klasyfikacji najlepszych akcji tygodnia w Polskiej Lidze Koszykówki. Dla Davida Dedka wtorkowy mecz będzie również okazją do wprowadzenia do drużyny Jakuba Zalewskiego, który w poprzednim tygodniu wzmocnił TBV Start. Były gracz Siarki Tarnobrzeg zadebiutował w nowych barwach w piątkowym meczu z King Szczecin. Na parkiecie spędził jednak wówczas tylko sekundę. – Musi poznać nasz system drzwi. To zawodnik z dużym potencjałem i wierzę, że wniesie do naszej gry wiele pozytywnej energii – mówi David Dedek. Szansę dostaną pewnie również najmłodsi członkowie zespołu – Bartłomiej Pelczar i Wojciech Matysek.

W zespole Pszczólki Polski-Cukier AZS UMCS interesujących postaci również nie brakuje. Kibice powinni zwrócić uwagę na Feyondę Fitzgerald, która potrafi seriami trafiać za trzy punkty. W obecnych rozgrywkach ma na swoim koncie już 15 skutecznych rzutów zza linii 6,75 m, co daje jej miejsce w czołówce rozgrywek.

Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli zostanie otwarta dla kibiców o godz. 17. Mecz Słodkich Serc rozpocznie się jednak godzinę później. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla kibiców, w tym występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej.