Michael Gospodarek (TBV Start): Lublin żyje koszykówką

Po pięciu latach tułaczki po różnych klubach w Polsce wreszcie wraca pan do domu...

– Cieszę się, że mogę wrócić do Lublina. Tu jest mój dom rodzinny oraz narzeczona.

Z Lublina wyjeżdżał młokos z nadziejami na wielką karierę. Dziś Michael Gospodarek to uznany ligowiec. Co dał panu pięcioletni pobyt poza Lublinem?

– Przede wszystkim zyskałem mnóstwo doświadczenia. W Kotwicy Kołobrzeg spędzałem wiele minut na parkiecie, a dobra forma pozwoliła mi przenieść się do Turowa Zgorzelec. Tam zobaczyłem jak smakuje walka o najwyższe cele, trenowałem z najlepszymi graczami w Polsce. Chcę to wykorzystać w trakcie mojej gry w TBV Starcie.

Było też kilka występów w Eurolidze.

– Kiedy Turów grał w europejskich pucharach epizodycznie pojawiałem się na parkiecie. Kilka wspomnień jednak zachowałem w pamięci. Przede wszystkim, przekonałem się jak wygląda od środka najlepsza liga w Europie.

Ostatni sezon jednak rozczarował. W Turowie pańska pozycja mocno osłabła. Dlaczego?

– Rzeczywiście, na początku sezonu byłem drugim rozgrywającym i na parkiecie przebywałem średnio po 20 minut. Z czasem jednak to się zmieniło. Myślę, że zaważył mój brak doświadczenia. Takie jest jednak życie i nie zawsze dostajemy w nim to, co chcemy. To była dobra lekcja pokory.

Dlaczego zdecydował się pan na transfer do TBV Startu?

– Chcę więcej grać. Lublin żyje koszykówką i panuje tu świetny klimat dla rozwoju basketu. Wierzę, że będziemy osiągać bardzo dobre wyniki, co jeszcze poprawi frekwencję na trybunach.

Ciąży na panu olbrzymia presja. Kibice pamiętają jeszcze Michaela Gospodarka szalejącego w barwach Novum Lublin. Podoła pan oczekiwaniom?

– To były inne czasy, a Novum wtedy grało w II lidze. Od tamtego momentu rozwinąłem się koszykarsko i wierzę, że podołam oczekiwaniom.

W TBV Starcie gra Bartosz Ciechociński, stary znajomy z czasów Novum...

– Bardzo się cieszę z tego spotkania, bo znamy się świetnie. Myślę, że będzie to widać na parkiecie, bo zawsze grało nam się razem bardzo dobrze.

Z trenerem Davidem Dedkiem nie miał pan jednak okazji wcześniej współpracować. Zbierał pan informacje o tym szkoleniowcu przed podpisaniem umowy?

– Research był, ale robiłem go tylko dla moich potrzeb. David Dedek to świetny fachowiec i widać to już w czasie treningów indywidualnych, które odbywamy w wakacje. Cieszę się z możliwości pracy z tak dobrym trenerem.

Teraz pozostaje tylko sprowadzić do Lublina pańskiego brata Patryka Gospodarka. Chciałby pan kiedyś zagrać z nim w jednej drużynie?

– Oczywiście, ale on sobie znakomicie radzi w Astorii Bydgoszcz. Niech spokojnie pracuje i się rozwija, a wtedy może kiedyś zagramy w jednej ekipie.

Na koniec chciałem się spytać o cele na nadchodzący sezon...

– Chcę, aby TBV Start zakwalifikował się do fazy play-off.

A indywidualnie?

– Regularna gra na odpowiednim poziomie.