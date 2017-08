Solidne wzmocnienie już jest. Będą kolejne?

Działacze czerwono-czarnych mocno zaskoczyli tym transferem, bo Mirković to klasowy gracz, który może wnieść sporo dobrego do gry TBV Startu. Serb mierzy 205 cm i najlepiej czuje się jako silny skrzydłowy i center. 35-latek przez wiele lat grał w Polsce – łącznie w naszym kraju spędził już siedem lat. W tym czasie bronił barw Zastalu Zielona Góra, Rosy Radom i Polpharmy Starogard Gdański, gdzie spędził ostatni sezon. Średnio zdobywał w nim 11,4 pkt i miał 4,3 zbiórki. CV Mirkovicia jest bardzo imponujące, bo trzykrotnie był wybierany MVP ligi serbskiej, zdobył dwa brązowe medale w PLK, a także sięgnął po Puchar Polski. – Uros to doświadczony zawodnik, który jest ograny w polskiej lidze. Bardzo dobrze gra tyłem do kosza, a także dzieli się piłką. Potrafi rozgrywać na pozycji nr 4, która jest jego nominalną. W razie potrzeby może też zagrać jako center. Jeżeli chce się robić solidny wynik, trzeba stworzyć mieszankę doświadczenia z energią młodzieży. Trzeba to umiejętnie poukładać. Większość drużyn, które osiągało sukcesy, bazowało właśnie na tego rodzaju połączeniu. Kiedy będą dalsze transfery? Trwają negocjacje z centrem oraz rzucającym obrońcą. Mam nadzieję, że nie potrwają one długo. Chcielibyśmy zamknąć skład jak najszybciej, żeby móc już zgrywać pełny zespół – powiedział na klubowej stronie David Dedek, trener TBV Startu.

Kolejne transfery mogą zostać przeprowadzone w najbliższych dniach. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy blisko podpisania umowy w Lublinie jest Wojciech Czerlonko, który ostatnio grał w Asseco Gdynia. Mierzący 195 cm niski skrzydłowy nie był tam jednak podstawowym graczem – średnio na parkiecie spędzał jedynie nieco ponad 8 min. 21-latek był także w przeszłości powoływany do szerokiego składu młodzieżowej reprezentacji Polski.

Innym potencjalnym wzmocnieniem może być Marcel Ponitka, 19-letni rozgrywający Asseco. Brat występującego w hiszpańskim Iberostar Tenerife CB Canarias Mateusza zaliczał się w poprzednim sezonie do wyróżniających się graczy Asseco. Średnio w meczu zdobywał 7 pkt i miał 2 asysty. W przeszłości Marcel Ponitka występował m.in. w Stelmecie Zielona Góra. Ma za sobą również epizod w USA, gdzie grał w Montverde Academy Eagles.

Washington już trenuje

W poprzednim tygodniu do Polski przyjechał James Washington. Amerykański rozgrywający w poprzednim sezonie grał w Anwilu Włocławek, gdzie średnio zdobywał 10,5 pkt. Ma 182 cm wzrostu, jest absolwentem uczelni Middle Tennessee State. W swojej karierze występował w wielu europejskich klubach – m.in w Niemczech, Szwecji, Francji czy Belgii.