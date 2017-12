TBV Start Lublin – Rosa Radom 101:97. Gwiazdy poległy po dogrywce

TBV Start z pewnością nie był faworytem tej konfrontacji. Rosa to przecież aktualny uczestnik Koszykarskiej Ligi Mistrzów. Wprawdzie radomianie wielkiej furory w europejskich pucharach nie zrobili i na razie mają na koncie tylko jedno zwycięstwo, ale to jednak wciąż uznana marka. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego przyjechali do Lublina opromienieni serią trzech zwycięstw po kolei. Taką samą passą mogli się jednak pochwalić również koszykarze TBV Startu. To wszystko sprawiało, że kibice w hali Globus spodziewali się pasjonującej rywalizacji.

Fani się nie zawiedli, bo obie ekipy stworzyły znakomite widowisko. Goście świetnie rozpoczęli wczorajsze zawody i po 2 min prowadzili 8:1. Po kilku minutach ta przewaga urosła nawet do 12 pkt. Końcówka pierwszej kwarty należała jednak do lublinian, którzy przed drugą odsłoną przegrywali jedynie 18:26. Straty udało się odrobić tuż przed przerwą, kiedy TBV Start zdobył 10 pkt z rzędu i doprowadził do remisu 40:40. W końcówce drugiej kwarty lublinianom udało się nawet wyjść na prowadzenie – po akcji Jamesa Washingtona TBV Start prowadził 44:42.

Po zmianie stron gra była nadal wyrównana, dlatego o końcowym wyniku miała przesądzić ostatnia odsłona. W niej jednak nie poznaliśmy rozstrzygnięcia, chociaż szala zwycięstwa przechylała się raz na stronę Rosy, a raz na stronę TBV Startu. Ostatnia akcja regulaminowego czasu gry należała do gospodarzy. Niestety, przy remisie 85:85 najpierw spudłował Washington, a przy dobitce pomylił się Darryl Reynolds.

Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była więc dogrywka. W niej obie drużyny popisały się fantastyczną skutecznością, ale więcej sił i zimnej krwi zachowali lublinianie. Podopieczni Davida Dedka wygrali 101:97 i mogli świętować czwarty triumf z rzędu.

TBV Start Lublin – Rosa Radom 101:97 (18:26, 26:16, 21:23, 20:20, d. 16:12)

TBV Start: Lewis 25 (3x3), Washington 21 (3x3) Dutkiewicz 18 (5x3), Mirković 8 (1x3), Szymanski 0 – Reynolds 17, M. Gospodarek 8 (1x3), Ciechociński 4, Zalewski 0, Czerlonko 0.

Rosa: Sokołowski 22 (1x3), Punter 18 (3x3), Auda 17 (2x3), Zajcew 13 (2x3), Szymkiewicz 12 (2x3)– Harrow 9 (1x3), Piechowicz 3 (1x3), Zegzuła 3 (1x3), Bojanowski 0, Szymański 0.

Widzów: 2500.

Pozostały wynik: Polpharma Starogard Gdański – Polski Cukier Toruń 78:93